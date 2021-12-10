Украина за 11 мес. сократила экспорт ЖРС на 2,9%, но нарастила выручку на 79%

Горнорудные предприятия Украины в январе-ноябре текущего года снизили экспорт железорудного сырья (ЖРС) в натуральном выражении на 2,8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 40 млн 667,244 тыс. тонн.

Согласно уточненной статистике, обнародованной Государственной таможенной службой (ГТС) в пятницу, за указанный период валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 78,7% - до $6 млрд 629,971 млн.

Экспорт ЖРС осуществлялся в основном в Китай (42,60% поставок в денежном выражении), Чехию (9,61%) и Польшу (7,82%).

В Украину в январе-ноябре-2021 импортировано ЖРС на $183 тыс. в суммарном объеме 1,202 тыс. тонн, тогда как в январе-ноябре-2020 было ввезено 104 тонны ЖРС на $58 тыс.

Импорт за 11 мес-2021 осуществлялся из Египта (56,28%), Нидерландов (21,31%) и Польши (7,1%).

Как сообщалось, Украина в 2020 году нарастила экспорт ЖРС на 16% по сравнению с предыдущим годом – до 46 млн 292,834 тыс. тонн, при этом валютная выручка от экспорта ЖРС возросла на 24,7% - до $4 млрд 239,359 млн.

В Украину за 2020 год импортировано ЖРС на $75 тыс. в суммарном объеме 123 тонн, тогда как в 2019 году было ввезено 14,245 тыс. тонн на $1,412 млн.