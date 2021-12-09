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Киев увеличит арендную ставку на землю под жилую застройку до 12% от нормативной оценки
Киевский городской совет утвердил правку к проекту городского бюджета на 2022 год об увеличении арендной ставки на земельные участки под жилую застройку с 3% до 12% от нормативной денежной оценки, сообщил глава фракции "Голос" в Киевсовете Григорий Маленко.
"Я вместе с коллегами предложил увеличить арендные ставки на земельные участки под жилую застройку с 3% до 12%. Не может ставка в Киеве быть в четыре раза меньше, чем во Львове. Только это изменение принесет бюджету Киева дополнительные 1 млрд грн", – написал он в Facebook в четверг.
По словам Маленко, увеличение арендной ставки будет стимулировать застройщиков приобретать земельные участки и привлечь иностранных девелоперов, что может принести до 5 млрд грн в городской бюджет ежегодно.
Мэр Киева Виталий Кличко также поддержал предложенную правку.
"Думаю, это хорошее предложение, ведь это дополнительные средства, которые город сможет направить не толок на строительство, но и на социальную инфраструктуру, на поддержку и усиление безопасности в городе. Я убежден, что застройщики могут и должны вносить больше в развитие столицы, где они строят, развивают бизнес и получают прибыль. Это социально ответственно и справедливо", – прокомментировал правку мэр.
Соответствующую правку на заседании поддержали 66 депутатов, 6 воздержались, 21 – не голосовали.
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