Пенсионная реформа состоится не раньше 2023 года – Марченко

Пенсионная реформа в Украине состоится не раньше 2023 года. Об этом в интервью НВ сказал министр финансов Сергей Марченко.

Министр подчеркнул, что правительство должно создать государственный накопительный фонд, где граждане могут накапливать деньги.

По словам Марченко, у каждого будет свой счет, а государство будет компенсировать 1% единого социального взноса.

"Основная задача - мотивировать людей откладывать деньги", - отметил министр.

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