Рада не успеет принять «экономический паспорт» до конца года – Стефанчук

Парламент не успеет до конца года рассмотреть инициированный президентом законопроект об экономическом паспорте украинца, прогнозирует председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Сможем ли на этой сессии - не знаю, потому что есть 14 дней на внесение альтернативных законопроектов. Поэтому мне кажется, что в этом году, уже 100%, мы не успеем его рассмотреть. Но возможно, в начале следующего года мы попробуем внести его в зал и хотя бы в первом чтении проголосовать", - сказал спикер на брифинге во вторник.

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07.12.21 Как малые дети: про фонды для детей и пенсионеров

Хватит ли хронически дефицитному государственному бюджету Украины денег на запуск сразу двух накопительных государственных фондов в течение одного года? (укр.)



Как сообщалось, президент Владимир Зеленский анонсировал введение "экономического паспорта украинца"- счетов для детей, на которых будут накапливаться средства от уплаты использования недр и которые можно будет использовать на образование или жилье после достижения совершеннолетия. По словам советника президента Олега Устенко, его получат дети, рожденные с 2019 года.

Глава государства 6 декабря внес на рассмотрение Верховной Рады пакет законопроектов об экономическом паспорте. Документы, среди прочего, предусматривают создание в Украине Фонда будущих поколений, который будет нацелен на накопление государственных взносов в пользу его участников с последующим инвестированием активов и осуществления выплат его участникам.

Указанным пакетом законопроектов также предлагается урегулировать вопросы осуществления государственных взносов в систему экономического паспорта, освобождения от налогообложения средств, привлеченных в пользу участников Фонда, и дохода, полученного налогоплательщиком из Фонда, а также вопросы, связанные с нарушением интересов участников Фонда.

В Офисе президента отметили, что принятие и реализация этих законов позволит "инвестировать в украинскую молодежь и создаст условия для развития экономики и образования в Украине".

В обновленном законопроекте о госбюджете на 2022 год ожидается, что поступления от рентной платы составят более 71 млрд грн.

По данным Госстата, с начала 2019 года по октябрь 2021 года в Украине родилось 707,66 тыс. чел.