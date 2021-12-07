Бюджет Программы медгарантий в 2022г увеличен на 33,8 млрд грн – НСЗУ

Бюджет Программы медицинских гарантий на 2022 год, предусмотренный законом о госбюджете, составит 157,3 млрд грн, что на 33,8 млрд грн больше, чем в 2021 году, сообщает Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ).

Как уточняют в НСЗУ, в рамках ПМГ бюджет на 2022 год предусматривает увеличение финансирование первичной медпомощи на 30% - до 26 млрд грн. Капитационная ставка врачам, оказывающим первичную медицинскую помощь, составит 786 грн за пациента.

Финансирование медпомощи при онкологических заболеваниях увеличится более чем в 2,3 раза – до 8,3 млрд грн, финансирование лечения приоритетных сердечно-сосудистых заболеваний, в том числе инфарктов и инсультов, вырастет на 60% - до 4,8 млрд грн. Финансирование стоимости инсулинов и лекарственных средств по программе "Доступные лекарства" составит в следующем году 4,6 млрд грн, в целом бюджет программы реимбурсации увеличится на 1,8 млрд грн. Кроме того, в 2022 году программа "Доступные лекарства" расширится препаратами для лечения болезни Паркинсона, а также хронического обструктивного заболевания легких.

В целом в ПМГ на следующий год предусмотрено 36 пакетов медицинских услуг.

Среди новых пакетов, в частности, "Хирургические операции взрослым и детям в условиях стационара одного дня", который должен стимулировать развитие стационаро-заместительных подходов, позволяющих не держать пациента в больнице без необходимости.

Среди приоритетов в ПМГ на 2022 год остается охрана материнства и детства. В частности, в ПМГ-2022 тарифы на неонатальную помощь вырастет на 19,5% до 135 тыс. грн, максимальный тариф (лечение недоношенных детей в учреждениях, которые будут отвечать дополнительным требованиям) составит 161 тыс. грн.

Тариф за медпомощь при родах вырастет до 15 тыс. грн, а для заведений, которые будут отвечать дополнительным требованиям – до 20 тыс. грн.

Тарифы на химиотерапевтическое лечение онкологических заболеваний вырастет до 35 тысяч, за лечение детей от онкоболезней тариф составит 131 тыс. грн. Тариф по лечению онкогематологических заболеваний вырастет на 37% - до 74 тыс. грн.

Помимо того в 2022 году в ПМГ предусмотрено, что определенным медучреждениям будет предложено заключить договор по пакету "Готовность к реагированию на чрезвычайные ситуации, в частности инфекционного характера". Этот новый пакет позволит обеспечить стабильность работы инфекционных отделений и заведений. На это направление в ПМГ-2022 предусмотрено 2,5 млрд грн.

Кроме того, НСЗУ подчеркивает, что с увеличением тарифов будут повышаться требования к медучреждениям. В частности, возрастут требования к больницам, которые будут предоставлять приоритетные услуги. Для этого вводится новый показатель – минимальное количество предоставляемых услуг в течение 2021 года. Он будет вводиться для оказания медицинской помощи при инфаркте и инсульте, а также при родах.

Минимальное количество оказанных услуг, позволяющее заключить договор с НСЗУ, составит 150 родов в год, 100 пролеченных инсультов, 50 пролеченных инфарктов.

"Если медицинское учреждение редко оказывает определенную медпомощь, то и медперсонал теряет необходимую практику, и способность больницы оказывать качественное лечение по такому профилю вызывает сомнение. НСЗУ будет закупать медуслуги только в заведениях, где пациенту смогут оказать качественную и медицинскую помощь", - подчеркивают в Нацслужбе.