Ukrainian national airlines. Зеленский анонсировал создание украинского авиаперевозчика

В Украине появится государственный авиаперевозчик - Ukrainian national airlines (UNA) - Украинские национальные авиалинии. Об этом во время форума "Велике Будівництво: Авіація. Туризм" заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Сегодня официально начато создание украинского национального авиаперевозчика. Мы готовы инвестировать в воздушный флот, нагружать украинских производителей и привлекать мировых лидеров к объединенным проектам в авиастроительстве. Мы подтверждаем экономическую целесообразность проекта национального перевозчика от наших французских консультантов", - отметил президент.

Он подчеркнул, что создание государственного авиаперевозчика это не только вопрос увеличения авиаперевозок, но и "вопрос статуса, имиджа, престижа нашего государства".

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В свою очередь, министр инфраструктуры Александр Кубраков добавил, что стратегические задачи авиаперевозчика: защита стратегических интересов государства в авиаперевозках - эвакуация граждан, обеспечение полетов на критически важных маршрутах, ускорение восстановления авиаотрасли после коронакризиса.

В ходе форума был подписан меморандум о взаимопонимании между министерством Украины и компанией Airbus о намерениях сотрудничества по созданию национального авиаперевозчика. Его подписали министр инфраструктуры Украины и вице-президент Airbus Кимон Сотиропулос.

Согласно тексту меморандума, которым располагает Интерфакс-Украина, в частности, рассматривается возможность лизинга/покупки: шести малых узкофюзеляжных самолетов (типа А220); 12 средних узкофюзеляжных самолетов (типа А320/А321); четырех широкофюзеляжных самолетов (типа А330/350).