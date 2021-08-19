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Идея Зеленского о национальной авиакомпании – бездонная яма
15:49 19.08.2021 |
Зеленский хочет создать национального авиаперевозчика с социальными рейсами на самолетах Ан. Но кому он нужен? Это модель, где нет бизнеса.
В честь нового информповода о проекте национального перевозчика таки прокомментирую.
1. До конца года создать авиакомпанию с нуля просто невозможно, потому что есть процедура сертификации и получения двух самолетов. Если ставить рекорды то, теоретически, за шесть месяцев можно пройти сертификацию. Но начинать надо уже сегодня и уже надо иметь серьезную команду.
2. Это означает, что, вероятно, президент Владимир Зеленский рассматривает участие государства в уже существующей авиакомпании. Кто бы это мог быть?
МАУ отчиталась о прибыли в первом полугодии, SkyUp получает новые самолеты и развивается, в Windrose стабильно все ок.
Государственная авиакомпания Украины, которая, собственно, возит президента и ко? Или авиакомпания Антонов с международным хабом в Гостомеле, который, как мы все помним, обещали Ryanair за год бабахнуть, только бы в Борисполь лоукосты НЕ тыкались и не мешали серьезным ребятам. А может, Мотор Сич в партнерстве с Китаем, конечно, шикарная идея же.
3. В Украине достаточно крутых специалистов и менеджеров, которые могут создать авиакомпанию. Но пока ни одно серьезное имя публично не ассоциируется с проектом. И это красноречиво.
4. Власть с этим проектом возится и мечется куда только можно и нельзя. Говорят, разного уровня чиновники вели разговоры с разными иностранными потенциальными партнерами. Те шарахаются и не понимают. А потом за чашкой кофе смеются. Пил такой кофе.
5. Пока выглядит так, что тотальный непрофессионализм во власти распространяется и на идею национальной авиакомпании. Бездонная яма, в которой можно зарыть невероятные бюджеты. Может суть и есть в той яме.
6. Отсутствует инфраструктура и большая конкуренция.
В Украине есть немало авиакомпаний, в последние годы созданы два серьезных авиаперевозчика - SkyUp, Bees. У них и у МАУ есть конкуренция за права, есть свой разлет в аэропортах и даже влияние на аэропорты и Госавиаслужбу. Как новая национальная авиакомпания будет конкурировать, еще и на самолетах Ан? Государство будет давать помощь - скидки и слоты в аэропортах, дотации за использование Ан? И кто же это позволит, неужели нет понимания, что сопротивление будет бешенное?
7. Украина, имхо, вообще не нуждается в государственном нацперевизчике при существующей картине рынка. У нас есть дотируемая Укрзализныця, она соединяет все основные города, и пассажиры все там. Пассажир состава не пересядет со своими сумками в самолет, куда надо добраться за час для регистрации, багаж имеет небольшие нормы и самая низкая цена которого все равно больше за поезд. Помню проект авиакомпании Браво супердешевого рейса Киев-Одесса. Он не наполнялся. Бизнес пассажира и туриста не хватало, а у железной дороги украсть пассажира не удалось.
8. Две упомянутые авиакомпании начинали с чартеров и туризма, потому что там есть спрос и не хватало предложения.
Модель нацперевозчика с социальными внутренними рейсами на Ан - модель, где нет бизнеса, только государственные расходы впустую.
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