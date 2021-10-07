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За 9 месяцев морпорты сократили переработку грузов почти на 11%
11:20 07.10.2021 |
В январе-сентябре 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года морские торговые порты сократили переработку грузов на 10,7%, или на 12,67 млн тонн до 106,13 млн тонн.
Об этом говорится в сообщении Администрации морских портов (АМПУ), передают Українськi Новини.
"По оперативным данным АМПУ, по итогам 9 месяцев текущего года портовыми операторами в морских портах Украины обработано 106 млн 132 тыс. тонн грузов, что на 12,67 тонн, или на 10,7% меньше показателя аналогичного периода прошлого года", - говорится в нём.
Согласно сообщению, отрицательная динамика перевалки грузов в морских портах постепенно и ежемесячно уменьшается: с 20,4% за первый квартал, 16,5% за первое полугодие до 10% по итогам 9 месяцев.
По итогам отчетного периода, перевалка экспортных грузов сократилась на 10,6% до 81,4 млн тонн, импортных - на 5% до 17,6 млн тонн, транзитных - на 20,1% до 6,1 млн тонн, каботажных - на 28,9% до 1,36 млн тонн.
Обработка зерновых грузов в январе-сентябре сократилась на 17,9% до 31,6 млн тонн, перевалка руды - на 19,4% до 27,8 млн тонн.
В свою очередь перевалка нефти за отчетный период увеличилась на 50,8% до 1,32 млн тонн.
Перевалка контейнеров составила 760 697 TEU, что меньше прошлогоднего результата на 2%.
Отмечается, что по итогам 9 месяцев 4 порта превысили объемы перевалки прошлого года - морпорт "Ольвия" с объемом 3,18 млн тонн (+6,4%), Измаильский морпорт - 2,9 млн тонн (+ 21,3%), морпорт "Рени" - 810,33 млн тонн (+34,1%) и Усть-Дунайский - 38,8 тыс. тонн (в 2,2 раза), при этом портам "Мариуполь" и "Черноморск" почти удалось достичь показателей прошлого года.
Грузооборот порта "Мариуполь" за 9 месяцев составил 17,1 тонн (-2%), порта "Черноморск" - 5,19 млн тонн (- 2,6%).
Как сообщали Українськi Новини, в январе-августе 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года морские торговые порты сократили переработку грузов на 13,4%, или на 14,23 млн тонн до 91,729 млн тонн.
В 2020 году по сравнению с 2019 годом морские порты сократили переработку грузов на 0,7%, или на 1,14 млн тонн до 158,86 млн тонн.
В июне стало известно, что Николавский морпорт на фоне резкого падения грузооборота купит элитный автомобиль.
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