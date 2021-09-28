Госдолг Украины в августе снизился на 0,5% - Минфин

Совокупный государственный долг Украины в августе 2021 года снизился в долларах США на 0,5%, или на $0,44 млрд - до $92,53 млрд, сообщило Министерство финансов на своем сайте.

Согласно данным ведомства, в гривневом выражении благодаря небольшому укреплению гривни госдолг сократился на 0,6%, или на 14,28 млрд грн - до 2 трлн 485,35 млрд грн.

Минфин уточнил, что внешний долг в августе также уменьшился на 0,5%, или на $0,29 млрд - до $54,49 млрд, в том числе прямой - на 0,3%, или на $0,12 млрд, до $45,41 млрд.

В соответствии с данными ведомства, в августе гарантии государства по кредитам Укрэксимбанка выросли на 4,58 млрд грн - до 10,85 млрд грн, в результате чего внутренний гарантированный государством долг также увеличился на 4,63 млрд грн - до 41,42 млрд грн. Однако из-за погашения ОВГЗ в целом совокупный внутренний госдолг в минувшем месяце снизился на 0,5%, или на 5,11 млрд грн - до 1 трлн 21,78 млрд грн.

В целом с начала года в долларовом выражении совокупный госдолог Украины увеличился на 2,5%, или на $2,3 млрд, тогда как благодаря укреплению гривни до 26,86 грн/$1 с 28,27 грн/$1 в гривневом выражении он сократился на 2,6%, или на 66,5 млрд грн.



