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Шмыгаль сделал заявление о тарифах на газ и свет для украинцев в новом сезоне
16:24 24.09.2021 |
Тарифы на газ и свет в Украине в этом сезоне повышаться не будут и остануться неизменными.
Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в парламенте 24 сентября.
Тарифы на газ
Тариф на газ останется неизменным до апреля 2022 года.
"В мае мы запустили годовой продукт для людей, где цена на продукт составляет менее 8 грн. Независимо от колебаний на биржах или хабах, эта цена не меняется весь отопительный сезон, до конца апреля 2022 года", - заявил глава Кабмина.
Тарифы на тепло и горячую воду
По словам премьера, у местных властей нет причин подымать тарифы на тепло и горячую воду. Он подчеркнул, что уже 70% ТКЭ заключили трехлетний контракт, а правительство работает над вопросом компенсации ТКЭ разницы в тарифах.
"Мы обеспечили все условия, чтобы повышения этих тарифов не было и будем на этом настаивать. "Нафтогаз" заключил трехлетний контракт по 7,42 грн за куб газа для этого отопительного сезона. Эта цена тоже не будет увеличиваться и не зависит от ситуации на биржах. Еще раз подчеркну, у местных руководителей нет объективных причин и оснований повышать тарифы на тепло и горячую воду. Они не должны вырасти относительно предыдущего отопительного сезона. Уже 70% Теплокоммунэнерго заключили трехлетние контракты с "Нафтогазом", - сказал глава правительства.
Отметим, что в июле 2021 года НКРЭКУ сообщила о том, что устанавливать тарифы на отопление в Украине теперь будет не правительство, а местная власть.
Как мы ранее писали, тарифы на коммуналку в Украине выросли за год на 30%.
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