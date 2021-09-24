В Кабмин за деньгами. «Нафтогазу» требуется дополнительно 123 млрд гривен

Юрий Дощатов / РБК-Украина

Из-за роста мировых цен на газ и введения фиксированных тарифов в Украине у "Нафтогаза" существенно выросли расходы и упали доходы. Из-за этого компании требуется дополнительно 123 млрд гривен, о чем НАК уведомил премьер-министра. Почти треть от этой суммы нужна, чтобы закупить газ на зиму. Деньги НАК запланировал взять у Оператора ГТС, но в Кабмине решили с этой идеей пока не спешить. Подробнее - ниже в материале РБК-Украина.

НАК "Нафтогаз Украины" закончил 2020 год с убытком в 19 млрд гривен, но с 57,7 млрд гривен остатков на счетах. Несмотря на это, теперь компания испытывает потребность в дополнительных средствах.

Как стало известно РБК-Украина, общий объем сверхплановых расходов может составить 123 млрд гривен. Это подтверждает информационная записка от НАК, направленная премьер-министру Денису Шмыгалю. Копия документа есть в распоряжении издания.

Исходя из документа, есть две ключевые причины, почему возникают допрасходы и компания недополучает доходы - рост цены импортного газа и ограничение его стоимости для населения внутри Украины.

В "Нафтогазе" подсчитали, что им придется заплатить на 33,7 млрд гривен больше ренты на газ собственной добычи. Ведь средняя таможенная цена газа значительно превышает стоимость, по которой НАК реализовывает его для нужд населения и теплокоммунэнерго. По трехлетним договорам с последними, компания недополучит 36,7 млрд гривен.

Но основная проблема - деньги на закупку 3 млрд кубометров импортного газа, который необходимо приобрести в отопительный сезон. Цена вопроса - 44,5 млрд гривен, которые НАК планирует получить от компании "Оператор ГТС Украины" (ОГТСУ). Тогда как 57,7 млрд гривен, которые были в запасе, потратили на закупку газа - это подтверждается в записке.

Проект договора между "Укртрансгазом" (входит в Группу Нафтогаз) и ОГТСУ уже подготовлен. Этот документ, позволяющий НАК собрать часть недостающих средств, должны были утвердить на заседании Кабмина 22 сентября в рамках плана мер по усилению надежности оператора ГТС. Но в итоге решение не вынесли на рассмотрение правительства, обнаружив в нем ряд юридических преград.

Чего хочет "Нафтогаз"

По проекту договора, с которым удалось ознакомиться РБК-Украина, перечисление средств - почти 48 млрд гривен - от ОГТСУ на счет "Укртрансгаза" должно пройти двумя траншами: 27 млрд гривен до 30 сентября и 20,94 млрд гривен - до 1 декабря 2021 года.

Именно эту сумму НАК считает недополученным доходом от оператора за транспортировку газа в период 2016-2019 годов. Тогда оператором ГТС был еще "Укртрансгаз". Но, согласно данным НКРЭКУ, в начале этого периода наоборот имела место переплата почти на 10 млрд гривен. По этой причине регулятор снизил тариф на транспортировку, из-за чего доходы оператора и сократились.

Если в проекте договора сумма выплат составляет 48 млрд гривен, то в записке НАКа к премьеру она уже больше на 3 млрд гривен. "Критически важным источником для покрытия таких сверхплановых расходов может быть поступление от МГУ/ОГТСУ в размере 51,2 млрд гривен", - говорится в документе.

Договор также предусматривает выплаты "Нафтогазу" от транспортировки газа в период с 2020 по 2034 года. В понимании НАКа это - компенсация компании за отделение от нее функций транспортировки газа - т.н. анбандлинга. Его провели в 2019 году до подписания нового транзитного контракта с РФ. И это было условием Третьего энергопакета Евросоюза, по которому поставщик и транзитер газа должны быть независимы друг от друга.

Тогда Украина готова была снова подать арбитражный иск к "Газпрому" в случае срыва подписания контракта, а потому нельзя было допустить полную независимость оператора от НАКа. "Нафтогазу" требовалось подтверждение получения финансовой выгоды от транзита. Именно поэтому в договоре о передаче ГТС установили рыночную стоимость передаваемых активов, которую ОГТСУ должен выплачивать на условии рассрочки платежа в течение 15 лет. По данным издания, которые не удалось подтвердить официально, общая сумма - около 145 млрд гривен.

Первый платеж составил 3,2 млрд гривен. Ежегодные платежи определяются исходя из динамической цены по отдельной формуле в зависимости от доходов, получаемых от транзита. Таким образом, НАК стал финансово зависим от ОГТСУ и получил право предъявлять иски к "Газпрому" в случае прекращения транзита газа с 2020 года.

Однако, перед подписанием нового транзитного контракта стороны отказались от взаимных исков. И это, по сути, лишило смысла условие о компенсации НАКу за активы от ОГТСУ. Тем не менее, договор еще действует. Источники РБК-Украина в нефтегазовой сфере уверяют, что у ОГТСУ есть деньги, чтобы перевести "Укртрансгазу" хотя бы один транш в 27 млрд гривен. Но обеспечить расчет по второму компании вряд ли удастся без привлечения заимствований.

Зима близко или за что купить газ

Запрос к Кабмину возник не без причины. НАКу нужны деньги, прежде всего, для закупки газа на отопительный сезон уже сейчас и в течение зимы.

"Нафтогаз продолжает закупку газа. На 1 октября ожидается, что в хранилищах будет больше 19 млрд кубометров (сейчас немногим более 18 млрд, - ред.), что на 2 млрд кубометров больше, чем требовало правительство", - заявил в комментарии изданию директор по коммуникациям "Нафтогаза" Максим Билявский.

В Кабмине и самом НАКе не устают повторять, что подготовка к зиме идет нормальными темпами. Но, по информации РБК-Украина, ситуация с закачкой газа к отопительному сезону достаточно сложная. Не хватает ни газа, ни денег на его закупку, план по импорту топлива уже не выполняется.

Закупки газа в ЕС начались в конце мая и по данным на середину сентября импортировано немногим более 2 млрд кубометров - это примерно 70% от потребности.

Расходы на газ могут существенно вырасти, тем более что добыча в Украине падает. Если "Северный поток-2" запустят для коммерческого использования, физический транзит через Украину снизится до минимума. Виртуальный реверс будет невозможен, и газ надо будет закупать по европейским ценам, оплачивая в полной мере и стоимость ресурса, который в ЕС уже в пределах 1000 долларов за кубометр, и доставку до границы Украины. Плюс ко всему НАК должен будет компенсировать увеличение разницы между закупкой газа по импорту и его продаже по фиксированной цене.

Пока же компании нужно будет закупить до 3 млрд кубометров газа. Учитывая текущие цены, сумма, которую хочет получить НАК от ОГТСУ, покроет эти расходы.

НАКу могут отказать

В компаниях, которые указаны в договоре, не комментируют ситуацию. В "Нафтогазе" тоже не дали ответа по сути, сославшись на коммерческую тайну.

"В условиях свободного рынка природного газа информация об объемах и стоимости закупки голубого топлива любым трейдером является его коммерческой тайной", - заявил РБК-Украина Билявский. При этом он заверил, что НАК "Нафтогаз Украины" делает все необходимое для обеспечения стабильного прохождения отопительного сезона. По последним данным, в хранилищах накоплено 18,5 млрд кубометров газа.

В правительстве также не дают официальных комментариев по данному вопросу. Но, по словам источника издания в Кабмине, к проекту договора есть ряд вопросов юридического характера. "Именно поэтому он и не был вынесен на рассмотрение 22 сентября", - отметил собеседник.

В чем юридический риск? ОГТСУ имеет право распоряжаться средствами только при согласии наблюдательного совета "Магистральных газопроводов Украины" (МГУ). По действующему уставу ОГТСУ выполняет только оперативное управление ГТС, согласовывая все основные действия и транзакции с набсоветом МГУ.

На первый взгляд слишком много посредников, схема управления оператором довольно сложная. Акционер ОГТСУ - АО "Магистральные газопроводы Украины", который управляет компанией через свой набсовет. Его новый состав отобран, но еще не утвержден Кабмином.

МГУ также имеет своего акционера - до недавнего времени им было Министерство финансов, но в июле решением Кабмина эту роль передали Минэнерго. И даже если применить норму, что при отсутствии набсовета решение принимается акционером, Минэнерго не может одобрить эту сделку, поскольку оно акционер именно МГУ, а не ОГТСУ.

Вдобавок договор подтверждает фактическую зависимость оператора ГТС от НАК, поскольку накладывает финансовые обязательства на ОГТСУ. А это прямо противоречит условиям Третьего энергопакета.

Есть несколько вариантов решения проблемы. Кабмин может утвердить набсовет МГУ, который имеет полномочия одобрить сделку. Но, по информации источников издания в правительстве, в МГУ в принципе против этого. Там якобы считают, что НАК не может претендовать ни на какую компенсацию потери активов и прибыль от них, поскольку никогда ими не владел, а лишь управлял. Там исходят из того, что собственником ГТС, по сути, является народ Украины. В ОГТСУ, по информации собеседника в компании, также считают, что у них нет никаких формальных обязательств перед НАКом.

Есть еще другой вариант. Средства могут быть перечислены МГУ как дивиденды от ОГТСУ в госбюджет. Но после этого народным депутатам придется принять решение об их использовании. К решению проблемы привлечены юристы всех сторон. Но, по информации РБК-Украина, пока ответа, как выходить из ситуации, ни у кого нет.