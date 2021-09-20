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Кабмин продлил карантин до конца года
Кабинет министров на внеочередном закрытом заседании в понедельник, 20 сентября, принял решение продлить действие адаптивного карантина по всей территории Украины до 31 декабря 2021 года.
Как сообщает пресс-служба правительства, такое решение связано с ухудшением эпидемической ситуации.
Так, по данным Министерства здравоохранения, за последнюю неделю количество подтвержденных новых случаев заболевания COVID-19 выросло на 68%, а госпитализаций - на 51%.
"Нагрузка на систему здравоохранения пока контролируемая. Реанимационные кровати заняты на 33%, кровати с кислородом на 29%, но при этом людей, которым назначена кислородная терапия, на этих кроватях - 19%", - прокомментировал министр здравоохранения Виктор Ляшко.
Как сообщалось, Кабинет министров 11 августа продлил действие карантинных ограничений до 1 октября.
При этом на минувшей неделе Кабинет министров установил новые карантинные требования в разных зонах так называемого "адаптивного карантина", смягчив ограничения для вакцинированных коллективов и граждан.
В частности, ограничения желтого уровня эпидбезопасности не будут применяться, если все участники (посетители) и как минимум 80% организаторов массовых мероприятий, работников кинотеатров, театров, музеев или других культурных заведений, спортзалов и бассейнов будут вакцинированы хотя бы одной дозой вакцины.
Для контроля за вакцинацией посетителей или персонала будут введены "желтые" и "зеленые" COVID-сертификаты.
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