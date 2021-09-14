Коронавирус пощадил экономику Украины, но стремительный рост ей тоже не светит, – Андерс Ослунд

Коронавирус не вызвал значительного падения экономики Украины, хотя и стремительный рост ей тоже не светит.

Такое мнение высказал во время форума YES Brainstorming шведский экономист и дипломат Андерс Ослунд, сообщает "Украина 24"

"В прошлом году было влияние из-за того, что экономика остановилась весной, в этом году практически нет. Первая причина - здесь мало туризма, и отрасль мало потеряла из-за того, что они не приедут, а также украинцы мало выезжали за рубеж. И вторая причина в том, что украинская экономика - это в основном сталь и сельское хозяйство, и COVID-19 мало влияет на производство в этих отраслях. В то же время там сейчас отличные цены, никогда цены украинского экспорта не выглядели так хорошо", - сказал он.

По словам эксперта, проблема одна - "инфляция больше 10%, это значит, что нужно повысить учетную ставку НБУ, сейчас она 8,5%".

"И главная проблема экономики - низкая макроэкономическая стабильность, низкий экономический рост. В этом году мировая экономика, вероятно, увеличится на 6,5%, ожидается, что украинская экономика вырастет только на 3,5%. Почему? Потому что здесь мало инвестиций из-за того, что сложно защищать права собственников", - сказал Ослунд.