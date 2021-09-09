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Объем грузоперевозок по Днепру за 8 месяцев увеличился на 34%
23:46 08.09.2021 |
Объем перевозок основных грузов по Днепру в январе - августе 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,4%, или на 2,1 млн тонн.
Об этом со ссылкой на данные Речной информационной службы водных путей Украины сообщают Порты Украины, передает Укринформ.
"Объем перевозок основных грузов (зерновые, металлопродукция, нефтепродукты, строительные материалы и другие грузы) по реке Днепр в январе - августе 2021 года увеличился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 34,4%, или на 2,115 млн тонн - до 8,255 млн тонн", - говорится в сообщении.
При этом перевозка строительных материалов увеличилась на 94,3% - до 5,772 млн тонн, а транспортировка зерновых, металлопродукции и нефтепродуктов сократилась.
Перевозки контейнеров в январе - июле 2021 года не осуществлялись.
Как сообщал Укринформ, по данным Администрации морских портов Украины, за январь - июнь 2021 года грузовые перевозки по Днепру составили 5,46 млн тонн; это на 63,9%, или на 1,9 млн тонн больше, чем за аналогичний период прошлого года.
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