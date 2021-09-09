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Перепись населения в Украине состоится в 2023 году
Первая с 2001 года Всеукраинская перепись населения назначена на 2023 год, сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.
"Бюджетный комитет Верховной Рады только что согласовал выделение 82474,9 тыс. грн на подготовку к переписи населения Украины в 2023 году", - написал Гончаренко в Telegram-канале в среду.
Согласно обнародованному Гончаренко проекту решения, выделенные из бюджета средства будут потрачены в том числе на создание сервиса для идентификации респондентов с помощью номера мобильного телефона – для проведения интернет-раунда переписи населения, а также техническую подготовку органов государственной статистики.
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