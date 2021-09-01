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Кабмин изменил порядок расчета средней зарплаты
16:42 01.09.2021 |
Кабинет министров внес изменения в Порядок расчета средней заработной платы. Решение принято на заседании 1 сентября 2021 года.
Как отмечается в пояснительной записке к проекту, сейчас предусмотрен механизм учета премий и других выплат, которые выплачиваются за два месяца или более длительный период, при исчислении средней заработной платы.
Вместе с тем, поступают многочисленные обращения представителей среднего и крупного бизнеса, которые имеют большое количество наемных работников (количество работников может достигать десятков тысяч) о неоправданно отягчающем администрировании расчета.
Правительство решило, что суммы начисленной заработной платы, кроме премий и других поощрительных выплат, учитываются в том месяце, за который они начислены, и в размерах, в которых они начислены, без исключения сумм отчисления на налоги.
Согласно документу, премии по итогам работы за определенный период учитываются в заработке периода, который соответствует количеству месяцев, за которые они начислены, начиная с месяца, в котором они начислены.
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