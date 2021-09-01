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Продажи новых авто в Украине выросли с начала года на треть
15:57 01.09.2021 |
Всего с января по август 2021 года украинцы приобрели и поставили на учет 66,7 тыс. новых легковых автомобилей, что на 27% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
В частности, в августе украинцы приобрели 8,5 тыс. новых авто, что на 22% больше, чем годом ранее, сообщает "Укравтопром".
Отмечается, что это лучший августовский результат за последние восемь лет.
Наибольшим спросом пользовались автомобили марки Renault, которых было зарегистрировано 1 274 штук. Также среди лидеров остаются авто марки Toyota - 1260 штук, что на 10% больше, чем в августе 2020 года. На третьей позиции в рейтинге марка KIA, которая в пять раз увеличила свой результат 2020 года - 840 продаж.
Также в пятерку наиболее популярных автомобилей попали Nissan и Skoda - 446 (+59%) и 438 (+49%) продаж соответственно.
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