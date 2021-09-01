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Правительство назначило временного руководителя Фискальной службы
23:47 31.08.2021 |
Кабинет Министров своим распоряжением назначил Анатолия Александрова на должность временного главы Государственной фискальной службы.
Об этом говорится в документе на сайте правительства.
"Положить временное выполнение обязанностей Председателя Государственной фискальной службы Украины на начальника управления обеспечения деятельности Службы Государственной фискальной службы Украины Александрова Анатолия Анатольевича", - говорится в распоряжении.
Александров до 2008 года был аспирантом в Одесском национальном университете имени Мечникова. До 2017 года работал преимущественно в коммерческих структурах, после чего работал советником председателя ДФС на общественных началах.
В 2018 году стал заместителем директора департамента стратегического развития и международного сотрудничества ДФС, в том же году его возглавил.
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