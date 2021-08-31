В Украине около 4,5 тысячи нотариусов получили доступ к Госземкадастру

В Украине нет проблем с предоставлением доступа нотариусам к Государственному земельному кадастру; почти все нотариусы, которые выразили желание, а это около 4,5 тыс., получили доступ к системе.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом в ходе пресс-конференции "Два месяца рынка земли - первые результаты" рассказал первый заместитель председателя Государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.

"Сегодня примерно 4,5 тыс. нотариусов получили доступ к Государственному земельному кадастру. Проблемы нет, практически все, кто выразил желание, получили доступ. И сейчас этот процесс продолжается, только менее динамично, сейчас (нотариусы - ред.) продолжают получать доступ к Государственному земельному кадастру", - заявил Мирошниченко.

Он отметил, что проблемы подключения нотариусов в первые дни открытия рынка возникли из-за того, что нотариусы не подготовились к событию заранее.

"К 1 июля 2021 года лишь около 800 нотариусов из общего количества 6,5 тыс. имели доступ к Государственному земельному кадастру. Но, начиная с 1 июля, около тысячи заявок в день о подключении поступало в кадастр. Мы знали, что так произойдет, был разработан упрощенный электронный порядок подачи заявок на подключение к земельному кадастру, привлечены дополнительные ресурсы наших сотрудников. Практически в течение суток это достаточно большое количество заявок закрывалось", - пояснил руководитель ведомства.

По его словам, чтобы заработал закон о рынке сельскохозяйственной земли, были вовремя приняты все подзаконные акты, в том числе и постановление Кабмина о порядке действий нотариусов. Сейчас Госгеокадастр обеспечивает нотариусов соответствующим инструментом для проверки количества земли в собственности лиц, которые к ним обращаются.

Как сообщал Укринформ, 1 июля в Украине открылся рынок земли сельскохозяйственного назначения. До 2024 года покупать сельхознаделы могут только физические лица - граждане Украины с ограничением в 100 гектаров в одни руки. Затем получать в собственность не более 10 тыс. гектаров земли смогут юридические лица, зарегистрированные в Украине. Вопрос продажи земли лицам без гражданства и иностранцам будет решаться на общенациональном референдуме.

С момента открытия рынка сельхозземли, по состоянию на 30 августа, в Украине зарегистрировано 10 683 соглашения купли-продажи земельных участков, почти 23 тыс. гектаров сменили собственников.