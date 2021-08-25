Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв.-2021 составил 17,1% - Госстат

Рост капинвестиций в Украине в апреле-июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 17,1%, тогда как в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.

Согласно данным Госстата, за второй квартал этого года освоено 191,133 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).

Рост капинвестиций за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 4,2%, уточняет Госстат.

В региональном срезе значительное уменьшение капинвестиций во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Волынской (на 64,1%), Кировоградской (на 17,1%), Николаевской (на 13,3%) областях.

Капинвестиции в апреле-июне-2021 по сравнению в апрелем-июнем-2020 выросли в Луганской на (9,08%), Житомирской (на 85,3%), Запорожской (на 66,7%), Ивано-Франковской (на 60,4%), Херсонской (на 56,4%), Черновицкой (на 57,1%), Львовской (на 47,9%), Сумской (на 41,7%), Винницкой (на 36,1%), Ривненской (на 37,5%), Донецкой (на 34,3%), Киевской (на 27,1%), Днепропетровской (на 26,2%), Черниговской (на22,3%), Черкасской и Тернопольской (на 22,2%), Хмельницкой (на 15,7%), Закарпатской (на 13,3%),Одесской (на 13,0%), Харьковской (на 12,7%), Полтавской (на 10,8%)областях и в Киеве (на 10,2%).

В отраслевом срезе рост капинвестиций за второй квартал текущего года зафиксирован в сфере лесного хозяйства – в 4,4 раза, предоставления других видов услуг – в 3,9 раза, в почтовой и курьерской деятельности – в 3,6 раза, здравоохранения и социальной помощи – в 2,5 раза, на предприятиях транспорта, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 60,8%, во временном размещении и организации питания – на 27,7%, в операциях с недвижимостью – на 25,9%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 25,3%, в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 16,3%, компьютерного программирования и предоставлении других информационных услуг – на 14,8%, в промышленности – на 14,1%, сельском хозяйстве – на 13,1%, строительстве – на 7,6%, научных достижениях и разработках – на 5%, госуправлении и обороне – на 3,8%, рекламной деятельности – на 1,2%.

При этом в сфере рыбоводства падение капвложений составило 43,3%, в финансовой и страховой деятельности – 37,7%, в образовании – 29%, в профессиональной, научной и технической деятельности – 5,5%, в сфере информации и телекоммуникаций - 4,3%.

Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 75,2% общего объема всех вложений.

Весомая доля капитальных инвестиций вложена в здания и сооружения – 45,5%, в машины, оборудование и транспортные средства – 44,9% всех инвестиций.

Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 гг. они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.



Капитальные инвестиции по видам активов за апрель-июнь 2021г:

Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему Капитальные инвестиции¹ 191133.0 100.0 Инвестиции в материальные активы 182098.0 95.3 жилые здания 17588.5 9.2 нежилые сооружения 23922.8 12.5 инженерные сооружения 45418.9 23.8 машины, оборудование и инвентарь 62350.5 32.6 транспортные средства 23484.6 12.3 земля 793.0 0.4 долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства 2327.3 1.2 другие материальные активы 6212.4 3.3 инвестиции в нематериальные активы 9035.0 4.7 из них программное обеспечение и базы данных 5294.8 2.8

Данные: Госстат



Капитальные инвестиции по источникам финансирования за апрель-июнь 2021г:

Освоено капитальных инвестиций млн грн Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему Всего¹ 191133.0 100.0 в т.ч. за счет средств государственного бюджета 10666.9 5.6 средств местных бюджетов 10098.0 5.3 собственных средств предприятий и организаций 143677.6 75.2 кредиты банков и другие займы 9129.7 4.8 средства иностранных инвесторов 524.8 0.3 средств населения на жилищное строительство 10900.4 5.6 других источников финансирования 6135.6 3.2

Данные: Госстат



Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за апрель-июнь 2021г:

Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн к апрелю-июню 2020г, % Справка: апрель-июнь 2020г к апрелю-июню2019г, % Всего¹ 191133.0 117.1 65.1 Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство 19409.5 131.3 55.5 -сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги 19084.2 129.3 55.8 Лесное хозяйство и связанные с ними услуги 311.0 440.5 28.6 Рыболовство, рыбоводство 14.3 56.7 44.9 Промышленность 73195.2 114.1 62.8 Строительство 20004.1 107.6 77.1 Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов 15587.9 125.3 67.5 Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт 1189.2 170.6 63.6 Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 5788.8 92.4 56.6 Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами 8609.9 161.6 87.3 Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность 14288.1 160.8 45.6 Наземный и трубопроводный транспорт 9219.7 159.5 50.9 водный транспорт 131.6 33.0 98.9 Авиационный транспорт 775.5 759.7 18.2 Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта 4027.4 129.4 40.4 Почтовая и курьерская деятельность 133.9 358.3 139.2 Временное размещение и организация питания 790.9 127.7 42.2 -временное размещение 216.2 54.9 71.6 - деятельность и обеспечение пищей и напитками 574.7 197.0 32.2 Информация и телекоммуникации 8381.1 95.7 91.7 Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания 2616.0 169.6 60.1 Телекоммуникации (электросвязь) 4508.9 76.9 110.7 Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг 1256.2 114.8 79.6 Финансовая и страховая деятельность 3538.2 62.3 99.8 Операции с недвижимостью 9096.0 125.9 65.7 Профессиональная, научная и техническая деятельность 4061.4 94.5 82.8 Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений 2870.8 90.9 91.6 Научные достижения и разработки 613.1 105.0 79.2 Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность 577.5 101.2 52.7 Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания 3406.7 116.3 62.0 Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование 13936.0 103.8 89.1 Образование 630.6 71.0 68.2 Здравоохранение и социальная помощь 4021.1 254.4 59.1 Искусство, спорт, развлечение и отдых 326.7 102.1 25.6 Предоставление других видов услуг 459.5 391.9 124.3

Данные: Госстат

¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС