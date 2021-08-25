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Рост капинвестиций в Украине во ІІ кв.-2021 составил 17,1% - Госстат
18:31 25.08.2021 |
Рост капинвестиций в Украине в апреле-июне 2021 года по отношению к аналогичному периоду 2020 года составил 17,1%, тогда как в январе-марте был зафиксирован спад капинвестиций на уровне 9,5%, сообщила Государственная служба статистики в среду.
Согласно данным Госстата, за второй квартал этого года освоено 191,133 млрд грн капинвестиций (без учета временно оккупированных Крыма, Севастополя и территорий Луганской и Донецкой областей).
Рост капинвестиций за первое полугодие по сравнению с аналогичным периодом 2020 года составил 4,2%, уточняет Госстат.
В региональном срезе значительное уменьшение капинвестиций во втором квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом 2020 года зафиксировано в Волынской (на 64,1%), Кировоградской (на 17,1%), Николаевской (на 13,3%) областях.
Капинвестиции в апреле-июне-2021 по сравнению в апрелем-июнем-2020 выросли в Луганской на (9,08%), Житомирской (на 85,3%), Запорожской (на 66,7%), Ивано-Франковской (на 60,4%), Херсонской (на 56,4%), Черновицкой (на 57,1%), Львовской (на 47,9%), Сумской (на 41,7%), Винницкой (на 36,1%), Ривненской (на 37,5%), Донецкой (на 34,3%), Киевской (на 27,1%), Днепропетровской (на 26,2%), Черниговской (на22,3%), Черкасской и Тернопольской (на 22,2%), Хмельницкой (на 15,7%), Закарпатской (на 13,3%),Одесской (на 13,0%), Харьковской (на 12,7%), Полтавской (на 10,8%)областях и в Киеве (на 10,2%).
В отраслевом срезе рост капинвестиций за второй квартал текущего года зафиксирован в сфере лесного хозяйства – в 4,4 раза, предоставления других видов услуг – в 3,9 раза, в почтовой и курьерской деятельности – в 3,6 раза, здравоохранения и социальной помощи – в 2,5 раза, на предприятиях транспорта, в складском хозяйстве, почтовой и курьерской деятельности – на 60,8%, во временном размещении и организации питания – на 27,7%, в операциях с недвижимостью – на 25,9%, в сфере оптовой и розничной торговли – на 25,3%, в деятельности в сфере административного и вспомогательного обслуживания – на 16,3%, компьютерного программирования и предоставлении других информационных услуг – на 14,8%, в промышленности – на 14,1%, сельском хозяйстве – на 13,1%, строительстве – на 7,6%, научных достижениях и разработках – на 5%, госуправлении и обороне – на 3,8%, рекламной деятельности – на 1,2%.
При этом в сфере рыбоводства падение капвложений составило 43,3%, в финансовой и страховой деятельности – 37,7%, в образовании – 29%, в профессиональной, научной и технической деятельности – 5,5%, в сфере информации и телекоммуникаций - 4,3%.
Главным источником финансирования капинвестиций остаются собственные средства предприятий и организаций, за счет которых освоено 75,2% общего объема всех вложений.
Весомая доля капитальных инвестиций вложена в здания и сооружения – 45,5%, в машины, оборудование и транспортные средства – 44,9% всех инвестиций.
Как сообщалось, капитальные инвестиции в Украине в 2020 году сократились на 38,2%, тогда как в 2018-2019 гг. они выросли соответственно на 16,4% и 15,5%.
Капитальные инвестиции по видам активов за апрель-июнь 2021г:
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, млн грн
|Освоено (использовано) капитальных инвестиций, % к общему объему
|Капитальные инвестиции¹
|191133.0
|100.0
|Инвестиции в материальные активы
|182098.0
|95.3
|жилые здания
|17588.5
|9.2
|нежилые сооружения
|23922.8
|12.5
|инженерные сооружения
|45418.9
|23.8
|машины, оборудование и инвентарь
|62350.5
|32.6
|транспортные средства
|23484.6
|12.3
|земля
|793.0
|0.4
|долгосрочные биологические активы растениеводства и животноводства
|2327.3
|1.2
|другие материальные активы
|6212.4
|3.3
|инвестиции в нематериальные активы
|9035.0
|4.7
|из них
|программное обеспечение и базы данных
|5294.8
|2.8
Данные: Госстат
Капитальные инвестиции по источникам финансирования за апрель-июнь 2021г:
|Освоено капитальных инвестиций млн грн
|Освоено капитальных инвестиций в % к общему объему
|Всего¹
|191133.0
|100.0
|в т.ч. за счет
|средств государственного бюджета
|10666.9
|5.6
|средств местных бюджетов
|10098.0
|5.3
|собственных средств предприятий и организаций
|143677.6
|75.2
|кредиты банков и другие займы
|9129.7
|4.8
|средства иностранных инвесторов
|524.8
|0.3
|средств населения на жилищное строительство
|10900.4
|5.6
|других источников финансирования
|6135.6
|3.2
Данные: Госстат
Инвестиции в основной капитал по видам экономической деятельности за апрель-июнь 2021г:
|Освоено инвестиций в основной капитал, млн грн
|к апрелю-июню 2020г, %
|Справка: апрель-июнь 2020г к апрелю-июню2019г, %
|Всего¹
|191133.0
|117.1
|65.1
|Сельское хозяйство, охота и лесное хозяйство
|19409.5
|131.3
|55.5
|-сельское хозяйство, охота и связанные с ними услуги
|19084.2
|129.3
|55.8
|Лесное хозяйство и связанные с ними услуги
|311.0
|440.5
|28.6
|Рыболовство, рыбоводство
|14.3
|56.7
|44.9
|Промышленность
|73195.2
|114.1
|62.8
|Строительство
|20004.1
|107.6
|77.1
|Оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов
|15587.9
|125.3
|67.5
|Оптовая и розничная торговля автотранспортными средствами и мотоциклами, их ремонт
|1189.2
|170.6
|63.6
|Оптовая торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|5788.8
|92.4
|56.6
|Розничная торговля, кроме торговли автотранспортными средствами и мотоциклами
|8609.9
|161.6
|87.3
|Транспорт, складское хозяйство, почтовая и курьерская деятельность
|14288.1
|160.8
|45.6
|Наземный и трубопроводный транспорт
|9219.7
|159.5
|50.9
|водный транспорт
|131.6
|33.0
|98.9
|Авиационный транспорт
|775.5
|759.7
|18.2
|Складское хозяйство и вспомогательная деятельность в сфере транспорта
|4027.4
|129.4
|40.4
|Почтовая и курьерская деятельность
|133.9
|358.3
|139.2
|Временное размещение и организация питания
|790.9
|127.7
|42.2
|-временное размещение
|216.2
|54.9
|71.6
|- деятельность и обеспечение пищей и напитками
|574.7
|197.0
|32.2
|Информация и телекоммуникации
|8381.1
|95.7
|91.7
|Издательская деятельность, производство кино- и видеофильмов, телепрограмм, звукозаписи, деятельность в сфере теле и радиовещания
|2616.0
|169.6
|60.1
|Телекоммуникации (электросвязь)
|4508.9
|76.9
|110.7
|Компьютерное программирования и предоставление других информационных услуг
|1256.2
|114.8
|79.6
|Финансовая и страховая деятельность
|3538.2
|62.3
|99.8
|Операции с недвижимостью
|9096.0
|125.9
|65.7
|Профессиональная, научная и техническая деятельность
|4061.4
|94.5
|82.8
|Деятельность в сферах права и бухучета, архитектуры и инжиниринга, техиспытания и исследования, деятельность главных управлений
|2870.8
|90.9
|91.6
|Научные достижения и разработки
|613.1
|105.0
|79.2
|Рекламная деятельность и исследования конъюнктуры рынка, др. профессиональная и техническая деятельность, ветеринарная деятельность
|577.5
|101.2
|52.7
|Деятельность в сфере административного и вспомогательного обслуживания
|3406.7
|116.3
|62.0
|Госуправление и оборона, обязательное социальное страхование
|13936.0
|103.8
|89.1
|Образование
|630.6
|71.0
|68.2
|Здравоохранение и социальная помощь
|4021.1
|254.4
|59.1
|Искусство, спорт, развлечение и отдых
|326.7
|102.1
|25.6
|Предоставление других видов услуг
|459.5
|391.9
|124.3
Данные: Госстат
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и зоны проведения ООС
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