Кабмин перенес введение 5G на следующий год

Кабмин перенес тендер по выдаче лицензий на пользование радиочастотами 5G связи с октября 2021 года на февраль 2022 года из-за отсутствия финансирования на проведение научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц для внедрения такого вида связи.

Как сообщает корреспондент Укринформа, соответствующее распоряжение правительство приняло на заседании 4 августа.

Согласно пояснительной записке к распоряжению, правительство внесло изменения в план мероприятий по внедрению в Украине системы мобильной связи пятого поколения и перенесло дату проведения тендера на выдачу лицензий по пользованию радиочастотами 5G. Кроме этого, правительство изменило дату предоставления прав победителям тендера на пользование частотами в диапазонах 700 МГц и 3400-3800 МГц с декабря 2021 года на апрель 2022 года.

Отмечается, что отсрочка запуска 5G обусловлена отсутствием финансирования на проведение научно-исследовательских работ по определению стоимости радиочастотного ресурса, которое должна была провести Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации (НКРСИ) в июне 2021 года. Пункт о проведении такого исследования исключен из измененного плана мероприятий.

Своим распоряжением Кабмин также обязал Государственную службу специальной связи и защиты информации Украины (Госспецсвязи) провести исследования возможности совместного использования радиоэлектронных средств специальных пользователей и системы мобильной 5G связи. Это исследование должно быть проведено в декабре 2021 года.

Как сообщал Укринформ, Кабинет Министров 11 ноября 2020 года принял распоряжение, которым утвердил план мероприятий по внедрению в Украине системы подвижной (мобильной) связи пятого поколения (5G). Документ устанавливает перечень необходимых мероприятий для обеспечения внедрения в Украине системы 5G и обеспечивает их проведение.