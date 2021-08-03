Украина заняла 54 место в Мировом рейтинге конкурентоспособности

Украина в 2021 году заняла 54-е место в Мировом рейтинге конкурентоспособности (World Competitiveness Rankings).

Как передает Укринформ, об этом говорится в рейтинге конкурентоспособности, который обнародовала Бизнес-школа МИМ.

"В 2021 году Украина заняла 54-е место. Для сравнения, в 2017 году мы были на шестидесятой позиции ", - говорится в пресс-релизе.

В исследовании МИМ отдельно выделяют цифровой рейтинг, в котором Украина на 58-м месте, и рейтинг кадрового потенциала, в котором мы выросли до 42-го места.

"Этот рейтинг оценивает, насколько страны развивают, привлекают и удерживают высококвалифицированные кадры, которые обеспечивают предприятиям добавленную стоимость", - отмечает исследователь конкурентоспособности для IMD Владимир Данько.

Отмечается, что среди вызовов, которые сейчас стоят перед нашей страной, - контроль над эпидемией коронавируса, замораживание вооруженного конфликта на востоке Украины, содействие экономическому восстановлению и внедрению частно-государственного партнерства (особенно для инфраструктурных проектов), запуск полномасштабного рынка энергетики и земли, а также активизация внутреннего фондового рынка и накопительной пенсионной системы.

В этом году рейтинг возглавили страны Европы: на первом месте - Швейцария, на втором - Швеция, третье место принадлежит Дании, а четвертое - Нидерландам. В свою очередь, Сингапур, который был первым в 2019 и 2020 годах, оказался на пятом месте. Определяющими факторами конкурентоспособности стали наличие инноваций, цифровизация, поддерживающая политика и социальная сплоченность.

В Мировом рейтинге конкурентоспособности-2021 (World Competitiveness Rankings-2021) представлены данные 64 стран мира.

С 1989 Institute for Management Development IMD (Швейцария) обнародует Мировой рейтинг конкурентоспособности (World Competitiveness Rankings). Бизнес-школа МИМ способствовала тому, чтобы в 2007 году Украина также наконец была представлена ​​в этом ранжировании. Учитывается широкий диапазон «жестких» статистических данных, таких как безработица, ВВП и государственные расходы на здравоохранение и образование, а также «мягкие» данные, охватывающие такие темы, как социальная сплоченность, глобализация и коррупция. Эта информация делится на четыре категории: экономические показатели, инфраструктура, эффективность правительства и эффективность бизнеса.