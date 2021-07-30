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Нацбанк оценил рост ВВП Украины во IІ кв.-2021 в 7,5% и прогнозирует его замедление до 3,6% в IІI кв.
17:00 30.07.2021 |
Национальный банк Украины (НБУ) в обнародованном на сайте обновленном инфляционном отчете вновь ухудшил оценку роста валового внутреннего продукта Украины (ВВП) во втором квартале 2021 года (здесь и далее - к аналогичному периоду 2020 года) - до 7,5% с 8,7% апрельском и c 11,3% - в январском отчете.
"Сохранялось негативное влияние низкого прошлогоднего урожая на экспорт, пищевую промышленность и сельское хозяйство (в частности, животноводство из-за снижения рентабельности в результате подорожания кормов). Негативное повлияло на сельское хозяйство и более поздний - на неделю - старт жатвы", - пояснил Нацбанк ухудшение оценки.
НБУ также пересмотрел прогноз динамики ВВП во второй половине этого года. Если в апреле он ожидал роста экономики в третьем и четвертом кварталах соответственно на 4,2% и 3,6%, то теперь - на 3,6% и 5,8%.
"Ключевыми рисками для макропрогноза является усиление карантина в Украине и в мире, а также длительный и более существенный, чем предполагалось, инфляционный всплеск в мире", - указал Нацбанк.
Как сообщалось, в целом НБУ подтвердил прогноз роста ВВП на 2021 год в 3,8% и на 2022-2023 годы по 4%.
Согласно отчету, в первом и втором кварталах следующего года центробанк ожидает увеличения экономики по 6,7% с замедлением до 2,8% в третьем и 1% - в четвертом кварталах.
Как сообщалось, Минэкономики на минувшей неделе оценило рост ВВП Украины во втором квартале, примерно, в 6% после спада на 2,2% в первом, а в целом за полугодие - в 1,9%, подтвердив прогноз роста на год 4,1%.
ВВП Украины в 2020 году снизился на 4% после роста на 3,2% в 2019 году и 3,5% - в 2018 году.
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