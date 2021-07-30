Финансовые новости
- |
- 30.07.21
- |
- 00:21
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Автоматическое начисление штрафов за нарушение весовых норм начнется с 1 октября - Кубраков
23:42 29.07.2021 |
В Украине с 1 октября 2021 года заработает система автоматического начисления штрафов за нарушение норм габаритно-весового контроля.
Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время совместного заседания президиума конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 29 июля, сообщает корреспондент Укринформа.
"На сегодняшний момент уже все соответствующие законодательные изменения для введения весового контроля сделаны. До каникул Верховная Рада приняла все необходимые изменения в кодексы и законы. Мы с 1 октября сможем выставлять штрафы в автоматическом режиме", - рассказал Кубраков.
Он добавил, что кроме этого парламент принял изменения в государственный бюджет, согласно которым будет увеличено финансирование Уктрансбезопасности, что позволит увеличить заработную плату инспекторов и расширить штат сотрудников службы.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 3 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3742 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (ГВК), который вводит штрафы за нарушение норм ГВК.
Законопроект №3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" Верховная Рада приняла во втором чтении 29 июня.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Как на Донбассе прошел год «всеобъемлющего прекращения огня»
|Большая чистка в органах: Почему Зеленский массово меняет силовиков
|Шухер в СБУ. Три причины, почему Зеленский перетряхнул заместителей Баканова
|Крестный ход УПЦ. Почему Вселенский патриарх никогда не приедет к Зеленскому
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|При необходимости Украина будет импортировать уголь - Галущенко
|Автоматическое начисление штрафов за нарушение весовых норм начнется с 1 октября - Кубраков
|Заводы Коломойского продолжают попытки манипулировать судом в деле "Роттердам+", - адвокат
|Строительство жилья в Украине выросло на четверть
|Активизация на игорном рынке: до 10 иностранных операторов подали заявки на работу в Украине
|В Украине зарегистрировали почти 2,6 тысячи земельных соглашений - Минагро
Это интересно
|Защищают ли вакцины от дельта-варианта коронавируса? Фактчекинг
|Aston Martin переведёт суперкары на электричество
|20 ГБ оперативной памяти в смартфоне уже реальность. Но есть нюанс
|$2 млрд за полет на Луну. Безос готов помочь НАСА с финансированием лунной программы
|Илон Маск показал 100-й собранный двигатель SpaceX Raptor, осталось ещё несколько тысяч для постройки города на Марсе
|Игровые мониторы получат частоту 480 Гц и увеличат контраст, OLED пока задержится
|Представлен самый экономичный Kia Sportage нового поколения