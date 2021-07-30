Автоматическое начисление штрафов за нарушение весовых норм начнется с 1 октября - Кубраков

В Украине с 1 октября 2021 года заработает система автоматического начисления штрафов за нарушение норм габаритно-весового контроля.

Об этом сказал министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков во время совместного заседания президиума конгресса местных и региональных властей при Президенте Украины 29 июля, сообщает корреспондент Укринформа.

"На сегодняшний момент уже все соответствующие законодательные изменения для введения весового контроля сделаны. До каникул Верховная Рада приняла все необходимые изменения в кодексы и законы. Мы с 1 октября сможем выставлять штрафы в автоматическом режиме", - рассказал Кубраков.

Он добавил, что кроме этого парламент принял изменения в государственный бюджет, согласно которым будет увеличено финансирование Уктрансбезопасности, что позволит увеличить заработную плату инспекторов и расширить штат сотрудников службы.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада 3 июня приняла во втором чтении и в целом законопроект №3742 «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля» (ГВК), который вводит штрафы за нарушение норм ГВК.

Законопроект №3743 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях относительно отдельных вопросов осуществления габаритно-весового контроля" Верховная Рада приняла во втором чтении 29 июня.