Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов
18:30 03.06.2021 |
Президент Владимир Зеленский поддерживает предложения списать долги предприятий теплокоммунэнерго перед НАК "Нафтогаз Украины" за потребленный газ.
Об этом Зеленский заявил во время заседания Палаты местных властей Конгресса местных и региональных властей при президенте, сообщает пресс-служба главы государства.
"Владимир Зеленский высказался в поддержку предложения о списании долгов предприятий ТКЭ перед НАК "Нафтогаз Украины", - сказано в сообщении.
По данным "Нафтогаза" по состоянию на 5 мая суммарная просроченная задолженность предприятий ТКЭ и ТЭЦ перед за газ, используемый для производства тепловой энергии составляет около 55,5 млрд грн, из них за 2021 год - 21 млрд грн.
В то же время глава государства отметил, что, согласно украинскому законодательству, цены на газ должны быть рыночными.
"Однако государство как акционер обращалось к НАК, и "Нафтогаз" введет энергетические пакеты, которые по цене были бы лучшими во всей Европе", - цитирует пресс-службе Зеленского.
Как сообщалось, 26 мая Кабинет министров поручил ряду министерств совместно с НАК "Нафтогаз Украины" реструктуризировать долги предприятий теплокоммунэнерго за газ, поставленный в рамках возложенных на компанию спецобязательств (ПСО), урегулировать судебные споры в отношении должников, а также обеспечить субъектов ТКЭ газом.
После этого "Нафтогаз" предложил трехлетний договор на поставку газа для производителей тепловой энергии. В частности, с июня 2021 года и в течение 13 месяцев "Нафтогаз" готов поставлять газ для предприятий теплокоммунэнерго по 7,42 грн за кубометр (с НДС, но без учета тарифа оператора газотранспортной системы).
Напомним, ранее Кабинет министров отказался продлевать действие спецобязательств "Нафтогаза" по продаже газа производителям тепла, с 20 мая теплокоммунэнерго должны самостоятельно покупать топливо по рыночным ценам.
В свою очередь в Ассоциации городов заявили, что из-за этого решения Кабмина уже в мае жители 120 городов могут остаться без горячей воды, с октября - без централизованного отопления, а тарифы на отопление и горячую воду стремительно вырастут.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада ужесточила ответственность за перегруженный транспорт
|Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках
|Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов
|Импорт бензинов вырос с начала года на 29%
|Счетная палата выявила признаки уголовных нарушений во время каждой пятой проверки
|«Слуге народа» не хватило 9 голосов для снижения налогов для казино и лотерей
Это интересно
|TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения