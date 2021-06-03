Финансовые новости
- |
- 03.06.21
- |
- 19:05
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Компания Билла Гейтса построит в США безотходный ядерный реактор
15:44 03.06.2021 |
По сообщению Reuters, принадлежащая миллиардеру Биллу Гейтсу компания TerraPower и энергетическая компания PacifiCorp выбрали штат Вайоминг в США для строительства атомной электростанции на быстрых нейтронах. Точное место для строительства будет определено к концу года, а запуск в эксплуатацию состоится только через семь лет.
Ядерные реакторы на быстрых нейтронах перспективные с точки зрения намного более полного использования ядерного топлива. Отчасти речь даже идёт о безотходной технологии при производстве энергии в сфере ядерной энергетики. Особенно далеко по этому пути прошла Россия как наследница технологий СССР. Отдельно интересно отметить, что компания TerraPower Билла Гейтса может использовать не американские технологии, которые также существуют в природе, а южнокорейские.
В конце прошлого года Министерство энергетики США выделило компании TerraPower $80 млн первоначального финансирования для демонстрации технологии Natrium. Натрий в названии демонстратора означает, что теплоносителем в реакторе будет расплавленный натрий, что несёт как преимущества, так и недостатки. Например, такой теплоноситель никогда не выкипит, но он также начинает активную реакцию при контакте с водой, что несёт свои риски во время возможных утечек.
По расчётам самой TerraPower, на строительство демонстратора потребуется около $1 млрд. Деньги на проект будут выдаваться в зависимости от установленных Конгрессом США статей расхода в последующие годы. Партнёр TerraPower и Билла Гейтса в этом проекте компания PacifiCorp принадлежит другой известной в мире финансов личности - Уоррену Баффету и его компании Berkshire Hathaway. Проект подразумевает создание 345-МВт реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем и накопителем энергии на основе расплавов солей, что может повысить выходную мощность системы до 500 МВт.
Ожидается, что атомная энергетика в США поможет приблизиться к полной декарбонизации энергетики в стране, для чего будут созданы новые типы атомных электростанций - на быстрых нейтронах, модульные и компактные вплоть для размещения и перевозки в стандартных транспортных контейнерах. Но это уже другая история.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Решение о признании лица олигархом принимает СНБО - президентский законопроект
|Стоимость жилой недвижимости возрастет на десятки процентов – прогноз застройщиков и экспертов
|Сергей Згурец: В оборонке не мы зависим от белорусов, а они — от нас
|Иностранцы вернулись к покупке ОВГЗ и укрепили гривну 2 июня. Нацбанк поддержал доллар
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Рада ужесточила ответственность за перегруженный транспорт
|Кабмин предлагает ввести НДС на продажу жилья в новостройках
|Зеленский предложил списать долги поставщиков тепла за газ на 55 миллиардов
|Импорт бензинов вырос с начала года на 29%
|Счетная палата выявила признаки уголовных нарушений во время каждой пятой проверки
|«Слуге народа» не хватило 9 голосов для снижения налогов для казино и лотерей
Это интересно
|TSMC приступила к строительству в США предприятия по выпуску 5-нм чипов
|Американские регуляторы утверждают, что высказывания Илона Маска плохо контролируются компанией Tesla
|В кибератаке на крупнейшего в мире производителя мяса подозревают хакеров из России
|Nvidia представила GeForce RTX 3080 Ti за 1200 долларов и GeForce RTX 3070 Ti за 600 долларов
|Daimler и Nokia подписали лицензионное соглашение
|В браузере Mozilla Firefox появился встроенный переводчик
|AMD представила FidelityFX Super Resolution — открытую технологию ИИ-масштабирования изображения