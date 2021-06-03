Компания Билла Гейтса построит в США безотходный ядерный реактор

По сообщению Reuters, принадлежащая миллиардеру Биллу Гейтсу компания TerraPower и энергетическая компания PacifiCorp выбрали штат Вайоминг в США для строительства атомной электростанции на быстрых нейтронах. Точное место для строительства будет определено к концу года, а запуск в эксплуатацию состоится только через семь лет.

Ядерные реакторы на быстрых нейтронах перспективные с точки зрения намного более полного использования ядерного топлива. Отчасти речь даже идёт о безотходной технологии при производстве энергии в сфере ядерной энергетики. Особенно далеко по этому пути прошла Россия как наследница технологий СССР. Отдельно интересно отметить, что компания TerraPower Билла Гейтса может использовать не американские технологии, которые также существуют в природе, а южнокорейские.

В конце прошлого года Министерство энергетики США выделило компании TerraPower $80 млн первоначального финансирования для демонстрации технологии Natrium. Натрий в названии демонстратора означает, что теплоносителем в реакторе будет расплавленный натрий, что несёт как преимущества, так и недостатки. Например, такой теплоноситель никогда не выкипит, но он также начинает активную реакцию при контакте с водой, что несёт свои риски во время возможных утечек.

По расчётам самой TerraPower, на строительство демонстратора потребуется около $1 млрд. Деньги на проект будут выдаваться в зависимости от установленных Конгрессом США статей расхода в последующие годы. Партнёр TerraPower и Билла Гейтса в этом проекте компания PacifiCorp принадлежит другой известной в мире финансов личности - Уоррену Баффету и его компании Berkshire Hathaway. Проект подразумевает создание 345-МВт реактора на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем и накопителем энергии на основе расплавов солей, что может повысить выходную мощность системы до 500 МВт.

Ожидается, что атомная энергетика в США поможет приблизиться к полной декарбонизации энергетики в стране, для чего будут созданы новые типы атомных электростанций - на быстрых нейтронах, модульные и компактные вплоть для размещения и перевозки в стандартных транспортных контейнерах. Но это уже другая история.