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Кабмин предоставил Укравтодору госгарантии на 10 млрд гривен для кредитов на ремонт дорог
12:59 27.05.2021 |
Кабинет министров одобрил условия привлечения кредитных средств и предоставления государственных гарантий в 2021 году по заимствованиям Государственного агентства автомобильных дорог. Укравтодор получит госагарантии на 10 млрд гривен.
Постановление от 26 мая 2021 г. № 521 обнародована Правительственном портале.
Согласно постановлению, Укравтодор осуществляет заимствования, обязательства по которым обеспечены государственной гарантией, на таких условиях:
* объем заимствований - до 10 млрд. гривен;
* сроки заимствования - до 15 лет;
Условия заимствования, в том числе процентная ставка, определяются в кредитном договоре и/или решении об эмиссии облигаций (проспекте эмиссии), проекты которых соглашаются с Минфином.
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03.12.20 Стоимость 1 км текущего среднего ремонта дорог в 2020г выросла в 2 раза - CoST Ukraine
Средняя стоимость 1 кс текущего среднего ремонта дорог в 2020 году, согласно информации публичного модуля аналитики Prozorro, выросла до 11,193 млн грн, что на 91,6% больше, чем в 2019 году.
Заимствования используются для финансирования объектов строительства, реконструкции, ремонта и для уплаты комиссии за предоставление займа в размере до 1 процента суммы заимствования.
Кроме того, постановлением Кабмина утвержден объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог общего пользования государственного значения в 2021 году.
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