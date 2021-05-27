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Арахамия заявил о разработке законопроекта о свободной экономической зоне в Донецкой и Луганской областях
Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о подготовке законопроекта касательно создания свободной экономической зоны на контролируемых Украиной территориях Донецкой и Луганской областей.
"В планах также разрабатываются законопроекты о свободной экономической зоне на контролируемых территориях Донецкой и Луганской областей, где будет много поощрительных механизмов", - указал Арахамия на инвестфоруме в г.Днепр в четверг.
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"Украина уже имеет опыт свободных экономических зон. В том числе на Донбассе, в первую очередь, где-то 10 лет тому назад. Было больше проблем, чем эффекта. Это фактически создало внутренний оффшор, было огромное уклонение от налогов", - Павле Кухта.
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