Идея СЭЗ на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора - эксперт КШЭ

Идея введения свободной экономической зоны (СЭЗ) на Донбассе чревата созданием внутреннего оффшора, она не снимает необходимость системных реформ и улучшения инвестиционного климата по всей стране, полагает экс-первый замминистра экономики и руководитель по политическим вопросам Киевской школы экономики (КШЭ) Павле Кухта.

"Если не будут проведены системные реформы в Украине в целом, инвестиции не придут ни в страну, ни на Донбасс, безотносительно этой свободной экономической зоны. А без этого теряется весь смысл снижения налогов и облегченного регулирования в рамках такой зоны", - сказал он в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Украина уже имеет опыт свободных экономических зон. В том числе на Донбассе, в первую очередь, где-то 10 лет тому назад. Было больше проблем, чем эффекта. Это фактически создало внутренний оффшор, было огромное уклонение от налогов. Причем с оттенком криминала. Были неравные условия для бизнеса, а реальных дополнительных инвестиций это не принесло", - добавил экс-замминистра.

Он напомнил, что по индексу экономической свободы Украина занимает 134-е место в мире.

"Инвестклимат по всей стране плохой. И решить эту проблему в отдельном регионе при помощи инструмента СЭЗ невозможно. Это не сработает", - убежден Кухта.

Он также указал, что при системных реформах эффект от такого инструмента может быть, однако на сегодня идея не возымеет эффекта.

"Отдельный вопрос - зачем задавать этот вопрос людям на всеукраинском опросе, которые не являются экспертами. Это вопрос для специалистов, а не для широкой общественности", - добавил Кухта.