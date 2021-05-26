Доля нелегальных сигарет в Украине в феврале 2021г выросла до максимальных за десятилетие 12,8% - исследование Kantar

Доля нелегальных табачных изделий на рынке Украины в феврале 2021 года составила 12,8% против 5,8% в феврале 2020 года, показатель является максимальным с 2011 года и обусловлен преимущественно ростом нелегальных продаж предназначенных для экспорта сигарет и продукции "Duty Free".

Такие данные обнародовал исследовательский институт Kantar Украина по заказу десяти крупнейших украинских производителей табачных изделий.

По данным исследователей, 62% нелегально реализуемых в стране табачных изделий имеют отметку производства на Винниковской табачной фабрике (Виники Львовской обл.) и маркированы как экспортная или Duty Free продукция, не предназначенная для продаж в Украине. Доля неустановленных производителей составляет 23%, а ООО "Юнайтед Тобако" (Желтые воды Днепропетровской обл.) - 15%.

Наиболее распространенными марками этой группы нелегальной продукции являются маркированный как Duty Free бренд Compliment - с долей в 50%, а также предназначенные для экспорта, но продающиеся в Украине ТМ Marshall (14%), Jin Ling (9%), Marvel и Urta (по 6%). Общая доля названных брендов в этой группе продукции составила 84%.

Kantar отметил, что 42% контрабандных сигарет - продукция Гродненской табачной фабрики (Беларусь), 20% - продукция фабрик Молдовы. Наиболее распространенными контрабандными марками являются Credo, Queen, Ritm, Oris, NZ, Armeyskiye (Молдова).

Исследование уточняет, что 63% нелегальной продукции распространяется в шести областях Украины. Больше всего - в Харьковской области (14%), Донецкой и Одесской (по 13%), Днепропетровской (9%), Николаевской (7%) и Хмельницкой (6%).

По данным Kantar, продолжает расти доля нелегальной продукции, реализуемой через легальные каналы торговли: в феврале 2021 года 36% нелегальной продукции распространялось через киоски, 29% - магазины, 23% - открытые рынки, 9% - уличную торговлю.

Исследователи оценили потери государственного бюджета от неуплаченных налогов по итогам 2021 года на уровне 11,8 млрд грн.