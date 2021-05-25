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Кабмин запретил регистрацию в Украине однокорпусных танкеров
09:27 25.05.2021 |
Правительство решило запретить регистрацию в Украине однокорпусных танкеров и тех, которые находятся в эксплуатации более 25 лет.
Как передает Укринформ, об этом говорится в постановлении Кабмина №500 "О внесении изменений в Порядок ведения Государственного судового реестра Украины и Судовой книги Украины".
"Не подлежат регистрации в Государственном судовом реестре Украины нефтяные танкеры, которые не соответствуют требованиям двойного корпуса или эквивалентной конструкции, установленные правилами 19 и 28 приложения І к Международной конвенции по предотвращению загрязнения с судов 1973 года, измененной протоколом 1978 года к ней, а также нефтяные танкеры в возрасте 25 лет и более после даты введения судна в эксплуатацию, которая определяется пунктами 28.1-28.9 правила 1 указанного приложения", - говорится в постановлении.
Специалисты Министерства инфраструктуры, которые были разработчиками изменений в порядок ведения Государственного судового реестра, считают, что реализация этого правительственного постановления будет способствовать повышению уровня безопасности перевозок нефтепродуктов морским транспортом, а также улучшению экологического состояния морской зоны страны.
Как сообщалось, танкер-бункеровщик Delfi, который потерпел аварию и сел на мель у побережья Одессы, был спущен на воду более 50 лет назад и имел однокорпусную конструкцию, что привело во время аварии к попаданию остатков нефтепродуктов в акваторию Одесского морского порта.
В мае 2021 года Хозяйственный суд Одесской области удовлетворил иск государства Украина в лице Кабмина в компании Mister Drake PC о признании права собственности на танкер-бункеровщик Delfi, последствия аварии которого у побережья Одессы компания не сумела своевременно ликвидировать.
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