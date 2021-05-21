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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Выплавка стали в мире в апреле выросла почти на четверть, Украина нарастила производство более чем на треть

 

Выплавка стали в апреле текущего года возросла на 23,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – до 169,5 млн тонн, сообщается в пресс-релизе Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel) в пятницу.

Украина по итогам работы металлургических предприятий в апреле 2021 года нарастила производство стали на 37,8% к апрелю 2020-го, до 1,845 млн тонн, переместившись с 13-го на 14-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Worldsteel.

В апреле зафиксировано наращивание выплавки стали к апрелю прошлого года во всех странах первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам апреля-2021 выглядит следующим образом: Китай (97,850 млн тонн, +13,4% к апрелю-2020), Индия (8,3 млн тонн, +152,1%), Япония (7,817 млн тонн, +18,9%), США (6,896 млн тонн, +43%), РФ (6,5 млн тонн, +15,1%), Южная Корея (5,860 млн тонн, +15,4%), Германия (3,361 млн тонн, +31,5%), Турция (3,290 млн тонн, +46,6%), Бразилия (3,073 млн тонн, +59,3%) и Иран (2,470 млн тонн, +6,4%).

Далее следуют Италия (2,056 млн тонн, +78,9%), Тайвань (КНР, 1,915 млн тонн, +9,1%), Вьетнам (1,880 млн тонн, +77,4%), Украина (1,845 млн тонн, + 37,8%) и Мексика (1,610 млн тонн, +21%).

За четыре месяца текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (374,560 млн тонн, +15,8%), Индия (38,245 млн тонн, +26,9%), Япония (31,527 млн тонн, +2,7%), США (27,290 млн тонн, +2,8%), РФ (25,466 млн тонн, +7,1%), Южная Корея (23,449 млн тонн, +6,5%), Германия (13,537 млн тонн, +9%), Турция (13,115 млн тонн, +16,9%), Бразилия (11,782 млн тонн, +15,9%) и Иран (9,970 млн тонн, +9,6%).

Далее следуют Италия (8,349 млн тонн, +29,7%), Тайвань (КНР, 7,543 млн тонн, +3,7%), Украина (7,136 млн тонн, +7,2%), Вьетнам (6,910 млн тонн, +39,1%) и Мексика (6,080 млн тонн, +3,8%).

В целом за четыре месяца 2021 года 64 страны произвели 662,780 млн тонн стали, что на 13,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, +5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, -16,2%), РФ (73,4 млн тонн, +2,6%), США (72,690 млн тонн, -17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, -6%), Турция (35,763 млн тонн, +6%), Германия (35,658 млн тонн, -10%), Бразилия (30,971 млн тонн, -4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, +13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, -1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, -6,3%), Италия (20,2 млн тонн, -12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, +11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, -8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

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