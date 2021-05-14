Бизнес не поддерживает введение госрегулирования цен на топливо – ЕБА

Европейская Бизнес Ассоциация призывает Кабинет министров отменить постановление о государственном регулировании цен на топливо. Об этом сообщает пресс-служба ЕБА.

В ЕБА убеждены, что постановление негативно сказывается на рынке топлива и в выигрыше остаются только теневые АЗС.

Ассоциация подчеркивает, что постановление о госрегулировании цен на топливо противоречит Соглашению об ассоциации между Украиной и ЕС и "нивелирует роль рынка как основного регулятора рыночных отношений и будет способствовать вмешательству государства в экономические бизнес-процессы".

Также постановление, по данным ЕБА, приведет к убыткам для бизнеса, а, соответственно, и отразится на налоговых поступления в государственный бюджет. "То есть в проигрыше выйдут все стороны. Единственный, кто одержит победу - теневой бизнес с сомнительным качеством горючего, с которым так активно пытается бороться страна", - отметили в Ассоциации.

Побочным следствием решения, также может стать и увеличение расходов корпоративных клиентов АЗС, поскольку игроки рынка не смогут предоставлять им скидки на основании объемов потребленного топлива, подчеркнули в ЕБА.