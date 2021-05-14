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НАПК проверяет назначение Витренко главой Нафтогаза
12:50 14.05.2021 |
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции осуществляет мониторинг относительно соблюдения требований законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов при назначении Юрия Витренко председателем правления НАК "Нафтогаз України".
Об этом НАПК сообщило в ответ на запрос Укринформа.
"Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции на основании п. 6 ч. 1 ст. 11 Закона Украины "О предотвращении коррупции" осуществляет мониторинг и контроль за выполнением актов законодательства по вопросам предотвращения и урегулирования конфликта интересов, а также соблюдения других ограничений по предотвращению коррупции во время назначения Витренко Юрия Юрьевича председателем правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нафтогаз України", - проинформировало НАПК.
В Нацагентстве добавили, что мониторинг осуществляется с 30 апреля. Также НАПК подтвердило поступление обращений относительно возможного конфликта интересов при назначении Витренко председателем правления "Нафтогаза".
Как сообщалось, правительство 28 апреля освободило Андрея Коболева от должности председателя правления Национальной акционерной компании "Нафтогаз України", назначив новым председателем правления компании Юрия Витренко. Коболев заявил, что о своей отставке узнал из сообщений СМИ.
Компания "Нафтогаз України" назвала решение правительства об освобождении Коболева от должности председателя правления НАК юридической манипуляцией.
Правительство призвало наблюдательный совет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов. Независимые члены наблюдательного совета не согласились на предложение Кабмина остаться работать до избрания нового состава.
3 мая 2021 года независимые члены наблюдательного совета НАК "Нафтогаз України" в своем письме к Премьер-министру Денису Шмыгалю заявили, что назначение Юрия Витренко на должность председателя правления НАК происходило при наличии у последнего признаков конфликта интересов.
Послы стран "Большой семерки" призвали Кабинет Министров быстро достичь согласованного решения с действующим наблюдательным советом НАК "Нафтогаз України" для независимого выполнения его обязанностей.
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