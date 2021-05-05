Финансовые новости
- |
- 05.05.21
- |
- 16:12
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос
Около 80% украинцев критически оценивают ситуацию в стране и почти 50% считают, что она развивается однозначно в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного "Украинской социологической группой" с 27 апреля по 2 мая 2021 года и презентованного на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду
Население Украины очень критически оценивает ситуацию в стране. 78,7% опрошенных считает, что ситуация развивается "однозначно в неправильном направлении" (45,9%) или "скорее в неправильном направлении" (29,2%). При этом положительно характеризует развитие ситуации в стране 16% респондентов.
Вместе с тем, 18,9% опрошенных указали, что денег им не хватает даже на необходимые продукты питания, а около половины респондентов (44,9%) указали, что средств хватает только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей.
"Украинская социологическая группа" провела опрос во всех областях Украины, за исключением АР Крым (в Донецкой и Луганской областях опрос проводился на подконтрольной территории). Всего было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента. Статистическая погрешность не превышает 3%.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Экс-глава «Нафтогаза» Коболев связывает его увольнение с $2 млрд на счетах компании
|В Набсовете «Нафтогаза» заявили о конфликте интересов у главы НАК Витренко
|Члены наблюдательного совета Нафтогаза досрочно слагают полномочия
|Александр Черненко: После решения Верховного суда по Вирастюку самыми логичными будут перевыборы
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Затраты на с/х производство в Украине с начала года выросли на 30,4% - Госстат
|«Приват» 5 мая снизил цены на СУГ в рознице
|После месячного перерыва операторы перешли к повышению цен на топливо
|Бизнес в апреле ухудшил оценку перспектив в ответ на усиление карантинных ограничений и рост неопределенности - НБУ
|Нефть дорожает 5 мая на оптимизме вокруг спроса
|Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос
Это интересно
|Игровой смартфон Redmi сразу же стал бестселлером: продано 100 000 телефонов за минуту
|Власти Китая оштрафуют Tencent на $1,5 млрд за монопольные практики
|Устройство с интерфейсом «мозг-компьютер» впервые разрешили использовать для лечения в США
|Полупроводниковый кризис добрался до BMW — компания остановит конвейер
|Последним Cadillac с традиционным двигателем будет Escalade
|Китай вывел на орбиту прототип уборщика космического мусора
|Opel возродил модель Manta в виде электрокара