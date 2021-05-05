Критически ситуацию в Украине оценивают почти 80% граждан - соцопрос

Около 80% украинцев критически оценивают ситуацию в стране и почти 50% считают, что она развивается однозначно в неправильном направлении, свидетельствуют результаты опроса населения Украины, проведенного "Украинской социологической группой" с 27 апреля по 2 мая 2021 года и презентованного на онлайн пресс-конференции в агентстве "Интерфакс-Украина" в среду

Население Украины очень критически оценивает ситуацию в стране. 78,7% опрошенных считает, что ситуация развивается "однозначно в неправильном направлении" (45,9%) или "скорее в неправильном направлении" (29,2%). При этом положительно характеризует развитие ситуации в стране 16% респондентов.

Вместе с тем, 18,9% опрошенных указали, что денег им не хватает даже на необходимые продукты питания, а около половины респондентов (44,9%) указали, что средств хватает только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей.

"Украинская социологическая группа" провела опрос во всех областях Украины, за исключением АР Крым (в Донецкой и Луганской областях опрос проводился на подконтрольной территории). Всего было опрошено 1220 респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Метод проведения опроса - индивидуальное интервью "лицом к лицу" по месту проживания респондента. Статистическая погрешность не превышает 3%.