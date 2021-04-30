Госстат обнародовал рейтинг богатства регионов Украины

Государственная служба статистики Украины обнародовала предварительные данные о доходах и расходах населения по регионам в 2020 году. С большим отрывом лидирует столица.

Об этом сообщается на сайте Госстата.

По данным статистического ведомства, за 2020 год реальные доходы (с учетом инфляции) по Украине выросли на 2,6%. Располагаемый доход в расчете на одного человека составил 73,4 тыс. грн.

Самый большой доход в 2020 году получили киевляне - 179,3 тыс. грн за год. Далее с большим отрывом следуют Днепропетровская (92,1 тыс. грн), Запорожская (81,9 тыс. грн), Одесская (80,2 тыс. грн) Киевская (79,3 тыс. грн) и области.

Наименьший доход зафиксирован в Донецкой (41,7 тыс. грн) и Луганской (26,7 тыс. грн) областях.

Располагаемый доход в расчете на одного человека, 2020 год