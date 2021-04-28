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Глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов: Надо брать пример с Китая
Опыт Китая был бы полезен Украине в вопросах преодоления бедности, с которой эта страна боролась около 30 лет. В частности, это касается подхода по введению высокого необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказала глава комитета Верховной рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова (фракция "Слуга народа").
"У них (в Китае - ред.) даже было ограничение рождаемости детей именно из-за того, что не могли справиться с обеспечением людей выше уровня бедности. Но один из ключевых шагов, который позволил ускорить преодоление бедности, - введение необлагаемого минимума на каждого члена домохозяйства на уровне 600 долларов, когда у них была средняя зарплата 350 долларов", - сказала она.
Нардеп отметила, что в Украине сейчас государство держит 40% домохозяйств на "игле коммунальных субсидий", вместо того, чтобы вернуть переплаченный НДФЛ на себестоимость содержания каждого члена домохозяйства, не забирая этот налог через чиновничью систему и управления социальной защиты населения.
"Таким образом Китай простимулировал кормильца семьи зарабатывать больше. И не прятать в тень свои доходы, поскольку ему возвращают налоги на себестоимость содержания членов домохозяйств", - отметила она.
Справка:
В Китае пенсию получают не все: из 230,8 млн человек старше 60 лет, по данным CEIC, выплаты от государства получает только 152,7 млн человек. Такая разница связана со специфической системой прописки в Китае, хукоу, которая создавалась для контроля за передвижением населения внутри страны. Она жестко делит китайцев на горожан и сельских жителей и не дает селянам легально работать в городах, а значит, и рассчитывать на социальное страхование.
Поэтому пенсию получают в основном горожане, а сельскому населению (которое в 2016 году составляло 43,2% населения КНР) в старости часто приходится рассчитывать на себя или на минимальную основную пенсию. В 2017 году размер выплат крестьянам составлял смешную сумму - 125 юаней.
Напомним, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже законодательно установленного прожиточного минимума получали 0,4 млн (1,1%) граждан Украины. Доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 8,9 млн (23,1%) граждан Украины.
Как сообщало РБК-Украина, Всемирный банк констатировал снижение уровня бедности в Украине, рассчитанного по методологии банка. По данным ВБ, уровень бедности снизился до 4,0% в 2018 году с 4,9% в 2017 году и 6,4% в 2016 году.
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