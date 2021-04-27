Восемь украинских гостиниц получили категорию

Как сообщается в пресс-релизе Государственного агентства развития туризма (ГАРТ) Украины, на шестом заседании Комиссии по категоризации средств размещения в понедельник рассматривалось 13 заявлений, в том числе повторные.
Впервые категорию "три звезды" получили гостиницы "Мир" (Ривне), "Украина" (Луцк), "пять звезд" – Edem resort Medical and Spa (Львов).
Подтвердила свою категорию "четыре звезды" гостиница Premier Hotel Palazzo (Полтава), а также "три звезды" – "Тернополь", "Рациотель Маренеро Одесса", "Украина" (Черкассы), "Астория" (Днепр).
На доработку документации отправили пять гостиниц: одну, претендующую на "пять звезд", и четыре гостиницы с заявками на получение категории "три звезды".
Следующее заседание Комиссии состоится 12 мая.