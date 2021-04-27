Игорь Уманский: Инициативы власти по борьбе с олигархами – это как пчелы против меда

Никогда так не было, и вот опять. Теперь уже новая власть заговорила о деолигархизации.

Обычно, это лишь разговоры. Мы слышим о деолигархизации с тех самых пор, как олигархи только появились на свет. Миновали больше 20 лет, а яростная «борьба» продолжается. Сменились лишь те, кто оглашают войну олигархам. Обычно, со временем мы узнаем, что они входят в окружение кого-либо из великих.

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На самом деле, можно еще долго играться в Дон Кихота, атакуя все новые мельницы. Можно определять, кто такие олигархи, можно запрещать им влиять на политику. Но результатов от этого не будет.

Касательно последней инициативы, довольно смешно слышать о борьбе с олигархами от власти, которую создали и контролируют олигархи. Которая даже решения СНБО принимает, создается впечатление, на заказ олигархов. Будет ли такая власть выполнять свое обещание? Ни в коем случае нет. Это как пчелы, которые против меда. Верный признак того, что ни каких результатов не будет, но будет имитация бурной деятельности. Наверное, эта история закончится так же неудачно, как закончилась борьба с контрабандой.

Если нынешняя власть вдруг захочет настоящий результат - пусть прекращает бороться с олигархами. Пусть начнет устанавливать правила, по которым должны играть все, даже олигархи. Пусть начнет работать Антимонопольный комитет, который доселе скорее защищал олигархов. Пусть работают суды и правоохранительная система. Государство должно стать мощным игроком с собственным видением.

Тогда олигархи превратятся в крупный бизнес. Они продолжат работать, создавая рабочие места для украинцев. Как это и должно быть, судя по заявлениям власти.

Но пока Антимонопольный комитет и правоохранительные органы действительно не заработают, мы обречены бороться со следствиями, а не с причинами. А главное, бороться безрезультатно.

И, напомню, большая часть правительства и Рады - это представители олигархата. Хватит ли такой власти голосов, чтобы утвердить закон «об олигархах»? Вопрос риторический.



