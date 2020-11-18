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Уманский объяснил, почему ушел с должности советника Ермака
16:44 18.11.2020 |
Игорь Уманский подал в отставку с должности советника главы Офиса Президента в связи с нерешением ситуации в Налоговой и Таможенной службах.
Об этом он заявил на брифинге 18 ноября, передает корреспондент Укринформа.
Уманский напомнил, что его основной кейс в ОП касался "борьбы со схемами в Налоговой и Таможенной службах".
"Эти полгода прошли, кейс, по моему глубокому убеждению, провалился,.. поэтому подал заявление", - сказал он.
Экс-должностное лицо также отметил: "И ситуацию вокруг таможни и налоговой, Автодора, в целом озвучивал - реакция (руководства Офиса Президента - ред.) была достаточно бурная, но, к сожалению, я не увидел соответствующих действий. Именно поэтому убежден, что исключительно через публичную позицию, через публичное давление на руководителей власти возможно изменить их позицию... Именно поэтому, чтобы иметь возможность публично об этом говорить, я написал заявление (об увольнении - ред.), потому что имея статус советника это делать некорректно и неэтично. Заявление об отставке я подал", - сказал Уманский.
При этом он добавил, что "напряжение вокруг "Большого строительства" в обществе есть давно", поскольку именно эта статья расходов за последние годы выросла больше всего, в том числе "бюджет на следующий год, плановый, превышает бюджет Министерства обороны и равен бюджету на всю систему здравоохранения".
"Я докладывал эту информацию главе Офиса Президента, на что получил просьбу сделать более детальное исследование. Я его сделал и полтора месяца назад передал соответствующие материалы руководству Офиса. По моей информации, эти материалы уже изучают правоохранительные органы", - уточнил Уманский.
Он также прокомментировал информацию относительно взаимосвязи его отставки с якобы вероятным увольнением министра здравоохранения Максима Степанова.
"За эти два дня я увидел очень много инсинуаций и попыток разных людей, политиков, экспертов сделать вывод, что же стоит за этими заявлениями, кто стоит. В том числе называли и фамилии некоторых олигархов. Затем связали это со Степановым. То, что сейчас происходит в медицинской сфере,.. - это ответственность министерства, и защищать господина Степанова должен сам господин Степанов, и отвечать перед обществом, почему за эти восемь месяцев не была подготовлена система... И господин Степанов, безусловно, я думаю, должен также публично отвечать, почему так мало было сделано", - заявил Уманский.
При этом на вопрос, должен ли Степанов уйти в отставку, он ответил, что это должно быть решение самого главы Минздрава и руководства правительства и государства в целом, но при этом бывший советник главы ОП убежден, что министр "точно должен дать отчет о том, что было сделано, и почему не сделано то, что должно было быть сделано".
Как сообщалось, 12 ноября советник главы Офиса Президента Игорь Уманский подал в отставку. О ее причине он обещал рассказать после принятия решения по его заявлению.
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