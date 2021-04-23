Украина в марте нарастила выплавку стали на 0,6% к марту-2020, заняв 13-е место в рейтинге Worldsteel

Украина по итогам работы металлургических предприятий в марте 2021 года нарастила производство стали на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,777 млн тонн, переместившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В марте зафиксировано наращивание выплавки стали к марту-2020 во всех странах первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам марта-2021 выглядит следующим образом: Китай (94,020 млн тонн, рост на 19,1% к марту-2020), Индия (10,027 млн тонн, рост на 23,9%), Япония (8,315 млн тонн, рост на 4,6%), США (7,063 млн тонн, рост на 1%), РФ (6,6 млн тонн, увеличение на 9,4%), Южная Корея (6,057 млн тонн, "плюс" 4,7%), Германия (3,630 млн тонн, рост на 10,4%), Турция (3,397 млн тонн, рост на 9,2%), Бразилия (2,802 млн тонн, рост на 4,1%) и Иран (2,550 млн тонн, рост на 10,7%).

Далее следуют Италия (2,312 млн тонн, рост на 68,8%), Тайвань (КНР, 1,980 млн тонн, рост на 1,2%), Вьетнам (1,940 млн тонн, рост на 3769%), Украина (1,777 млн тонн, рост на 0,6%) и Мексика (1,410 млн тонн, "минус" 12,9%).

В целом в марте текущего года выплавка стали возросла на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 169,236 млн тонн.

За три месяца текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (271,040 млн тонн, рост на 15,6%), Индия (29,627 млн тонн, рост на 10,4%), Япония (23,711 млн тонн, снижение на 1,7%), США (20,353 млн тонн, "минус" 6,3%), РФ (18,926 млн тонн, рост на 4,4%), Южная Корея (17,589 млн тонн, рост на 3,8%), Германия (10,032 млн тонн, рост на 1,7%), Турция (9,825 млн тонн, рост на 9,5%), Бразилия (8,650 млн тонн, рост на 6,2%) и Иран (7,5 млн тонн, рост на 10,7%).

Далее следуют Италия (6,286 млн тонн, больше на 18,9%), Тайвань (КНР, 5,743 млн тонн, рост на 4%), Украина (5,291 млн тонн, "минус" 0,5%), Вьетнам (5,030 млн тонн, рост на 32,1%) и Мексика (4,240 млн тонн, "минус" на 6,4%).

В целом за три месяца 2021 года 64 страны произвели 486,882 млн тонн стали, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.

