Украина в марте нарастила выплавку стали на 0,6% к марту-2020, заняв 13-е место в рейтинге Worldsteel

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости

Топ-новости

Финансовые новости

Финансы

Фондовый рынок

Банки и банковские технологии

Страхование

Ипотека и недвижимость

Новости экономики

Экономика

Топливно-энергетический комплекс

Нефть и бензин

Агропромышленный комплекс

Сырьевые рынки

Приватизация

Право

Статистика

Зарубежные новости

Мир

Ближнее зарубежье

Региональные новости

Украина

Киев

Политика

Полезно знать

Это интересно

Информационные технологии

Криминал

Транспорт

Управление бизнесом

Маркетинг и реклама

Менеджмент и карьера

Аналитика

Финансовый рынок

Фондовый рынок

Страхование

Ипотека и недвижимость

Экономика

ТЭК (газ и электроэнергия)

Нефть и бензин

Сырьевые рынки

Агропромышленный рынок

Приватизация

Менеджмент и карьера

Политика

Международная аналитика

Страны ближнего зарубежья

Полезно знать

Информационные технологии

Пресс-релизы

Новости компаний

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанке

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Украина в марте нарастила выплавку стали на 0,6% к марту-2020, заняв 13-е место в рейтинге Worldsteel

 

Украина по итогам работы металлургических предприятий в марте 2021 года нарастила производство стали на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года - до 1,777 млн тонн, переместившись с 12-го на 13-е место в рейтинге 64 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В марте зафиксировано наращивание выплавки стали к марту-2020 во всех странах первой десятки.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам марта-2021 выглядит следующим образом: Китай (94,020 млн тонн, рост на 19,1% к марту-2020), Индия (10,027 млн тонн, рост на 23,9%), Япония (8,315 млн тонн, рост на 4,6%), США (7,063 млн тонн, рост на 1%), РФ (6,6 млн тонн, увеличение на 9,4%), Южная Корея (6,057 млн тонн, "плюс" 4,7%), Германия (3,630 млн тонн, рост на 10,4%), Турция (3,397 млн тонн, рост на 9,2%), Бразилия (2,802 млн тонн, рост на 4,1%) и Иран (2,550 млн тонн, рост на 10,7%).

Далее следуют Италия (2,312 млн тонн, рост на 68,8%), Тайвань (КНР, 1,980 млн тонн, рост на 1,2%), Вьетнам (1,940 млн тонн, рост на 3769%), Украина (1,777 млн тонн, рост на 0,6%) и Мексика (1,410 млн тонн, "минус" 12,9%).

В целом в марте текущего года выплавка стали возросла на 15,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - до 169,236 млн тонн.

За три месяца текущего года первая десятка стран-производителей стали выглядит так: Китай (271,040 млн тонн, рост на 15,6%), Индия (29,627 млн тонн, рост на 10,4%), Япония (23,711 млн тонн, снижение на 1,7%), США (20,353 млн тонн, "минус" 6,3%), РФ (18,926 млн тонн, рост на 4,4%), Южная Корея (17,589 млн тонн, рост на 3,8%), Германия (10,032 млн тонн, рост на 1,7%), Турция (9,825 млн тонн, рост на 9,5%), Бразилия (8,650 млн тонн, рост на 6,2%) и Иран (7,5 млн тонн, рост на 10,7%).

Далее следуют Италия (6,286 млн тонн, больше на 18,9%), Тайвань (КНР, 5,743 млн тонн, рост на 4%), Украина (5,291 млн тонн, "минус" 0,5%), Вьетнам (5,030 млн тонн, рост на 32,1%) и Мексика (4,240 млн тонн, "минус" на 6,4%).

В целом за три месяца 2021 года 64 страны произвели 486,882 млн тонн стали, что на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщалось, за 2020 год первая десятка стран-производителей стали выглядела следующим образом: Китай (1 млрд 52,999 млн тонн, рост на 5,2%), Индия (99,570 млн тонн, "минус" 10,6%), Япония (83,194 млн тонн, снижение на 16,2%), РФ (73,4 млн тонн, рост на 2,6%), США (72,690 млн тонн, "минус" 17,2%), Южная Корея (67,121 млн тонн, падение на 6%), Турция (35,763 млн тонн, "плюс" 6%), Германия (35,658 млн тонн, "минус" 10%), Бразилия (30,971 млн тонн, падение на 4,9%) и Иран (29,030 млн тонн, больше на 13,4%).

Далее следовали Украина (20,616 млн тонн, "минус" 1,1%), Тайвань (КНР, 20,570 млн тонн, "минус" 6,3%), Италия (20,2 млн тонн, падение на 12,9%), Вьетнам (19,5 млн тонн, рост на 11,6%) и Мексика (16,854 млн тонн, снижение на 8,3%).

В целом за 2020 год 64 страны произвели 1 млрд 829,140 млн тонн стали, что на 0,9% меньше, чем за 2019 год.
По материалам: Интерфакс-Украина
 

ПО РУБРИКАМ

19:33 НБУ третью неделю подряд не выходил с интервенциями на межбанк

19:20 Нацбанк предупредил о нарушении нормативов еще 9 страховых компаний

17:31 Депозитные ставки для физлиц 23.04.21

16:55 Нацбанк сократил срок карантина для наличных денег до 5 дней

15:56 Операции НБУ по мобилизации средств банков путем размещения депозитных сертификатов 22.04.21

15:50 Украинцы за I кв. 2021 г. приобрели через Приват24 ОВГЗ на 400 млн грн

14:07 НБУ прогнозирует рост денежной базы в 2021г на 18,2%, денежной массы - на 16,7%

13:51 Евро 23 апреля усилил укрепление к доллару на показателях деловой активности

12:59 Фондовые биржи Азии 23 апреля закрылись в основном ростом после слов Си Цзиньпина

12:28 Справочный курс гривны 23 апреля повышен на 17,18 коп до 27,8965 грн/$1

12:06 НБУ отнес себя и 13 банков к объектам критической инфраструктуры

10:58 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.04.21

10:49 Остаток средств на корсчетах банков 23.04.21

10:40 Индекс межбанковских ставок овернайт (UONIA) 22.04.2021

09:52 Индекс доминирования биткоина упал ниже отметки в 50%

• дальше…

19:38 Нацбанк ожидает снижения госдолга Украины в 2021г до 55,8% ВВП

19:30 Украина в марте нарастила выплавку стали на 0,6% к марту-2020, заняв 13-е место в рейтинге Worldsteel

17:19 Экспорт и импорт товаров в этом году превысят докризисный уровень - НБУ

17:07 Госгеонедра продала спецразрешение на Павловское месторождение за 7,1 миллиона

16:58 У берегов Шотландии установили самую мощную в мире приливную турбину

16:00 Нацбанк спрогнозировал повышение тарифов на отопление и горячую воду

15:56 СБУ расследует растрату имущества «Центрэнерго» на 225 млн грн, у фигурантов производства проведены обыски

15:56 СУГ в опте cнова дешевеет

15:47 Нефть дорожает 23 апреля, но может завершить неделю в «минусе», Brent - $65,49 за баррель

14:11 Нацбанк ухудшил оценку падения ВВП Украины в первом квартале

• дальше…

17:47 Оговорки из Москвы: Почему Путин назвал ОРДЛО «республиками», и «забыл» об автономии Онуфрия

17:28 Парламент Молдовы отменил назначение главы Конституционного суда

16:58 У берегов Шотландии установили самую мощную в мире приливную турбину

13:59 Депутаты Молдовы не поддержали решение КС о роспуске парламента

10:01 Россия начала возвращать войска с учений в Крыму

09:41 Лукашенко не предадут? Готовы ли чиновники выступить против него

08:50 «Северный поток 2» опасен для энергетики Европы, США не оставят попытки остановить проект - Госдеп

08:21 США хотят вдвое сократить выбросы углекислого газа к 2030 году

22.04 Палата представителей поддержала создание 51-го штата США

22.04 Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов

22.04 Выплавка стали в мире в марте-2021 выросла на 15,2% к марту-2020 - Worldsteel

22.04 PwC: Багамы и Камбоджа опередили Китай в разработке CBDC

22.04 Чехия вышлет еще около 70 сотрудников посольства РФ

22.04 Что сулит Украине решение Байдена признать геноцид армян

22.04 Первый саммит НАТО с участием Байдена рассмотрит угрозы со стороны РФ и КНР

• дальше…

07:59 Турция переносит турсезон из-за закрытого неба с РФ: это повлияло и на украинских туристов

22.04 В Киевской области продлено действие ужесточенного карантина до 30 апреля - ОГА

22.04 Аренда жилья в Киеве опять дорожает

21.04 Украина стал полноправным членом Международной организации метрологии

21.04 Кабмин Украины продлил карантин до 30 июня - премьер

20.04 Украина опустилась на одну позицию в Индексе свободы прессы и заняла 97 место - СМИ

20.04 В начале мая у украинцев будет два длинных уикенда

14.04 Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко

14.04 Фальшивые справки: как в Украине подделывают тесты на коронавирус

12.04 Коронавирусный шантаж: Как Кличко и центральная власть борются за рейтинги

12.04 Горнолыжный курорт «Буковель» возобновил работу

12.04 В Китае признали низкую эффективность закупленных для украинцев вакцин

09.04 Украина легализовала медицинский каннабис. Что можно

09.04 Жесткий карантин поддерживают 65% украинцев, – опрос

09.04 В Киеве выдали 500 тысяч спецпропусков на транспорт

• дальше…

17:47 Оговорки из Москвы: Почему Путин назвал ОРДЛО «республиками», и «забыл» об автономии Онуфрия

17:37 У сопредседателя фракции «Европейская солидарность» нашли не указанный в декларации дом в Испании

09:02 Закон об олигархах в действии: Кому из «кукловодов» достанется кресло министра энергетики

22.04 Месть президента: почему ПАСЕ наращивает давление на украинских депутатов

22.04 Экс-первый замсекретаря СНБО Гладковский подает в суд на НАБУ

22.04 Перед битвой за Харьков. Сумеет ли Зеленский посадить Добкина

22.04 НАБУ объявило в розыск сына Гладковского

22.04 Посол Грузии в Украине вернулся в Киев - МИД

22.04 В Украину за последние дни прибыло еще не менее трех военно-транспортных самолетов НАТО

22.04 Два натовских разведывательных самолета и дрон в среду провели длительные полеты вблизи Крыма

22.04 Зеленский указом утвердил решение СНБО о персональных санкциях против 13 граждан, а также 95 компаний

21.04 Новый глава НКЦБФР решил лишить должности экс-министра Данилюка

21.04 Окоп так окоп: Зачем Зеленский позвал Путина на Донбасс

21.04 Все равны, но некоторые более равны: Почему Шевченко и Тищенко не исключат из фракции «слуг»

21.04 Стратегия развития ОПК: вперед в НАТО или назад в СССР?

• дальше…

14:16 Корабль SpaceX с четырьмя астронавтами на борту стартовал к МКС

13:45 Компания Sony улучшила носимый кондиционер Reon Pocket

13:33 ЕС предложил строгие правила регулирования искусственного интеллекта

08:09 В Украине обвинили создателя онлайн-обменника в незаконных операциях

22.04 Объявлен победитель конкурса «Всемирный автомобиль года»

22.04 Cadillac представил серийную версию электрического кроссовера Lyriq

22.04 299 л.с. и три ряда сидений: представлен самый большой кроссовер Volkswagen

22.04 Toyota представила электрический полноприводный кроссовер

21.04 В Fortnite, Warframe, Apex Legends и Call of Duty: Warzone на Xbox теперь можно играть полностью бесплатно

21.04 BlaBlaCar купил украинскую компанию для организации автобусных перевозок

21.04 Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине

21.04 Apple запустила службу платных подписок в своём приложении подкастов

21.04 Седан Genesis G80 стал электромобилем

21.04 Apple представила совершенно новые iMac — фирменный процессор M1, 24-дюймовый 4,5K-дисплей и свежий яркий дизайн

21.04 Самый продаваемый китайский электрокар лишился крыши

• дальше…

13.04 В суде выяснилось, что Google годами получала несправедливое преимущество на рынке рекламы

05.03 Слежка в интернете по-новому. Зачем Google устроил переворот в рекламе

05.03 Объем интернет-рекламы в Украине за год вырос на 7%, – исследование

26.01 Apple вернула звание самого дорогого бренда - Brand Finance

11.01 Илон Маск стал самым богатым человеком в мире. Вот шесть принципов его успеха

17.12 Власти США подали иск против Google за монополизацию рынка рекламы

03.12 Впервые в истории интернет завоевал более половины рекламного рынка США

23.11 Теперь YouTube будет показывать рекламу в роликах небольших каналов и не будет платить за это их авторам

18.11 На YouTube появится аудиореклама. Её получат ролики, которые больше слушают, чем смотрят

24.09 Богатейшим человеком Китая стал владелец Nongfu Spring Джонг Шаншан

23.06 Как пережить кризис: 5 рекомендаций для SEO-агентств и фрилансеров

24.04 Amazon использовала данные независимых продавцов для создания собственных бестселлеров

26.03 Рекламный рынок во время пандемии. Что происходит в украинской рекламе и чего ждать завтра

24.03 Как достучаться до тех, кто не любит Facebook

10.02 Специалисты прогнозируют рост рынка коммерческого PR в этом году на 5-12%

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ

 

Это интересно