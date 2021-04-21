"Правительство продлевает до 30 июня режим чрезвычайной ситуации и, соответственно, карантина", – сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
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Google вошел в топ-25 крупнейших налогоплательщиков в Украине
15:57 21.04.2021 |
ООО "Гугл" заняло 24 место в списке самых больших компаний по сумме уплаты налоговых платежей за 2020 год в Украине.
Об этом пишет журнал "Рейтинг" со ссылкой на вестник Государственной налоговой службы.
Право опубликовать общую сумму уплаченных налогов журнал не получил, но "Гугл" располагается между ООО "Эпицентр К" с 2,87 млрд грн и "ДТЭК Павлоградуголь" с 2,6 млрд грн уплаченных налогов.
В 2019 году "поисковик" занимал 75 место в списке.
На первых трех местах рейтинга расположились "Укрнафта", "Укргазвидобування" и "Нафтогаз Украины" с 45,8 млрд грн, 28,5 млрд грн и 18,8 млрд грн уплаченных платежей соответственно.
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