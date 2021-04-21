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Уровень теневой экономики за 9 мес.-2020 вырос до 31% ВВП - Минэкономики
12:31 21.04.2021 |
Уровень теневой экономики в Украине в январе-сентябре 2020 года составил 31% ВВП, что на 3 п.п. больше по сравнению с показателем за аналогичный период 2019 года, свидетельствует аналитическая записка Министерства экономики.
"Распространение пандемии и усложнение условий экономической деятельности, сформированные в результате введения вынужденных ограничительных мер, привели к росту теневой экономики в Украине. По предварительным расчетам Минэкономики, уровень тени в январе-сентябре-2020 составил 31% от объема официального ВВП, что на 3 п.п. больше показателя января-сентября 2019 года", - указано в записке, размещенной на сайте министерства в среду.
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«Точно цифру никто не скажет, какие исследования не могут быть достоверными, так как «тень» невозможно посчитать», - сказал Гетманцев.
При этом ведомство отмечает, что разные методы показывают разную динамику уровня "тени" в экономике, что свидетельствует о нетипичном характере коронакризиса по сравнению с другими кризисными периодами.
Так, из четырех использованных методов оценки "тени" рост ее доли за девять месяцев прошлого года по сравнению с январем-сентябрем-2019 показал только метод убыточности предприятий - на 12 п.п., до 32% ВВП, указано в материалах Минэкономики.
Еще два метода показали сокращение доли теневой экономики в Украине за указанный период: на 1 п.п., до 23% - по методу "расходы населения - розничный товарооборот и услуги" и на 1.п.п., до 25% ВВП - электрический метод.
"Рассматривая причины, которые привели к сокращению тенизации экономики по этим методам, стоит отметить наличие объективных, вызванных коронакризисом факторов, которые ограничивали каналы осуществления теневой деятельности. В частности, в торговле ограниченной была возможность реализации товаров на неорганизованных площадках", - пояснило министерство в записке.
Что же касается результатов оценки по электрическому методу, то тут сказалось падение производства вследствие сокращения мировой экономики и инвестиционной паузы, так что сокращение "тени" по этому методу является чисто математическим результатом, добавили в Минэкономики.
При этом по монетарному методу динамика теневой экономики в январе-сентябре 2020 года осталась неизменной - 31% ВВП.
Как отмечается в аналитической записке, большинство видов экономической деятельности (ВЭД) показали тенденцию к росту уровня теневой экономики.
В секторальном разрезе наибольший уровень тени в минувшем году был зафиксирован в секторе транспорта, складского хозяйства, почтовой и курьерской деятельности - 54% валовой добавленной стоимости отрасли, что на 22 п.п. больше показателя за девять месяцев 2019 года.
В добывающей промышленности, по оценкам министерства, уровень теневой экономики вырос до 39%, по операциям с недвижимостью - на 14 п.п. До 44%.
В финансовой и страховой деятельности и сельском хозяйстве министерство зафиксировало сокращение доли "тени" по итогам января-сентября 2020 года - на 4 п.п., до 27% и на 2 п.п., до 30% соответственно.
Среди факторов, которые влияют на тенизацию экономики, министерство назвало низкий уровень защиты прав собственности, недостаточную эффективность судебной системы, высокий уровень коррупции, а также наличие территорий, неподконтрольных правительству.
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