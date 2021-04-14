Финансовые новости
- |
- 14.04.21
- |
- 12:53
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП – Гетманцев
07:50 14.04.2021 |
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП.
Об этом он рассказал в интервью Укринформу.
«Я считаю, что объем теневой экономики - это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Разделите пополам - получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, какие исследования не могут быть достоверными, так как «тень» невозможно посчитать», - сказал Гетманцев.
Он также подчеркнул, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.
В то же время, председатель комитета отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзитеоте осительнотаможен, антиофшорный закон.
Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла более 60 решений парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, большинство которых направлено на системное противодействие теневой экономике.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Комиссия ТЭБ и ЧС продлила карантин в Киеве до 30 апреля - Кличко
ТОП-НОВОСТИ
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
|Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек
|На межбанке 13 апреля оживилась валютная торговля: объем сделок подскочил с $76 млн до $184 млн
|Театр абсурда от Зеленского. Как Банковая помогает Кремлю «проверить Запад»
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|JP Morgan подтвердил прогноз роста ВВП Украины в 2021г на 5,6% и ожидает повышения ставки НБУ до 7%
|Потребительские настроения украинцев в марте ухудшились
|ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 14.04.21
|Ликвидация ОАСК: Что не так с инициативой разогнать скандальное «волчье правосудие»
|Цена на золото снижается 14 апреля в рамках коррекции
|Коммуналку лучше заплатить. Как у должников будут «автоматом» списывать деньги с карточек
Это интересно
|NVIDIA представила профессиональные мобильные видеокарты на Ampere и Turing
|NVIDIA представила мощную платформу DRIVE Atlan для самоуправляемых автомобилей
|Airbus начал тестировать использование 100% возобновляемого авиатоплива
|Google запустила новую функцию Android, которая поможет не попасть под машину
|Microsoft купила создателей Siri за $20 млрд, чтобы усилить позиции на рынке облачного здравоохранения
|GMC объяснил, почему пикап Hummer EV мощнее внедорожника
|Рынок онлайн-видео и игр вырос до 330 млрд долларов