Объем теневой экономики в Украине составляет половину ВВП – Гетманцев

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев считает, что объем теневой экономики в Украине - это половина ВВП.

Об этом он рассказал в интервью Укринформу.

«Я считаю, что объем теневой экономики - это половина ВВП. Например, в 2020 году ВВП составил 4,5 триллиона. Разделите пополам - получите приблизительную сумму теневой экономики. Точно цифру никто не скажет, какие исследования не могут быть достоверными, так как «тень» невозможно посчитать», - сказал Гетманцев.

Он также подчеркнул, что вопрос контрабанды и теневой экономики по своим масштабам является прямой угрозой национальной безопасности.

В то же время, председатель комитета отметил, что сейчас приняты все акты, необходимые для первого этапа детенизации. В частности, новая редакция закона о финансовом мониторинге, о фискализации, о банковском сплите, об общем транзитеоте осительнотаможен, антиофшорный закон.

Как сообщал Укринформ, Верховная Рада приняла более 60 решений парламентского Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики, большинство которых направлено ​​на системное противодействие теневой экономике.