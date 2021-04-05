Антимонопольный комитет отшрафовал «Гугл» на миллион

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Гугл» на 1 млн грн за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного.

Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

Отмечается, что такое решение приняла временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года. Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, в частности тем фактом, что ООО «Гугл» не предоставляло комитету востребованную информацию более года. Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица - предпринимателя о блокировании его аккаунта в приложении «Google Мой бизнес».

"Непредоставление ответчиком информации в определенные комитетом сроки делает невозможным выполнение комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - подчеркивают в ведомстве.

В АМКУ отмечают, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за непредоставление информации, ответчиком была предоставлена востребованная информация, что также учтено комитетом при определении размера штрафа.

Статьи по теме:

29.03.21 Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых

В торговом представительстве уверены, что налоги, принятые Австрией, Великобританией, Индией, Италией, Испанией и Турцией, «дискриминируют технологические компании США и не соответствуют международным налоговым нормам».

