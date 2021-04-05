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Антимонопольный комитет отшрафовал «Гугл» на миллион
18:38 05.04.2021 |
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) оштрафовал ООО «Гугл» на 1 млн грн за непредоставление в установленный срок информации по требованию государственного уполномоченного.
Как передает Укринформ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
Отмечается, что такое решение приняла временная административная коллегия Комитета на заседании 2 апреля 2021 года. Размер штрафа определяется отягчающими обстоятельствами, в частности тем фактом, что ООО «Гугл» не предоставляло комитету востребованную информацию более года. Эта информация была необходима АМКУ для расследования по заявлению физического лица - предпринимателя о блокировании его аккаунта в приложении «Google Мой бизнес».
"Непредоставление ответчиком информации в определенные комитетом сроки делает невозможным выполнение комитетом возложенных на него задач, в частности, своевременного, полного и всестороннего рассмотрения заявления о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции", - подчеркивают в ведомстве.
В АМКУ отмечают, что уже в рамках рассмотрения дела, возбужденного против общества за непредоставление информации, ответчиком была предоставлена востребованная информация, что также учтено комитетом при определении размера штрафа.
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