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Торговое представительство США готовит повышенные тарифы для шести стран, принявших законы о цифровых налогах
10:01 29.03.2021 |
Торговый представитель США Кэтрин Тай (Katherine Tai) заявила, что она будет продвигать введение повышенных пошлин на товары из Австрии, Великобритании, Индии, Италии, Испании и Турции в ответ на введение в этих странах налогов на цифровые услуги.
В торговом представительстве уверены, что налоги, принятые Австрией, Великобританией, Индией, Италией, Испанией и Турцией, «дискриминируют технологические компании США и не соответствуют международным налоговым нормам».
Тай сообщила, что торговое представительство подготовит предложение по тарифам, опираясь, в том числе, не отклик общественности.
Изучение ситуации с налогами, направленными в основном на американские компании, такие как Facebook, Google и Amazon.com, началось еще при предыдущем президенте. Торговое представительство намерено придерживаться выбранной тогда линии, несмотря на то, что нынешний президент Джо Байден решил возобновить усилия по достижению глобального соглашения о налогах на цифровые услуги через Организацию экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Тай также сказала, что торговое представительство прекращает разработку в отношении Бразилии, Чешской Республики, Европейского Союза и Индонезии, поскольку эти юрисдикции не приняли или не ввели в действие налоги на цифровые услуги, которые ранее ими рассматривались. Если они все же введут налог на цифровые услуги, разработка с целью ввести повышенные пошлины будет возобновлена.
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