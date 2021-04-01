Финансовые новости
- |
- 01.04.21
- |
- 01:18
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанке
Информация об агентстве
Первая компания получила лицензию на открытие залов игровых автоматов
Комиссия по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) выдала компании Геймдев лицензию на открытые залов игровых автоматов. Об этом сообщает пресс-служба комиссии.
Согласно решению комиссии Геймдев откроет залы в Киеве, Запорожье и Харькове.
В Киеве зал игровых автоматов разместится на первом и втором этажах отеля Турист. Общая площадь игорного зала - 600 кв.м.
В Харькове зал будет открыт на первом этаже отеля Харьков. Выделенная площадь - более 300 кв.м.
В Запорожье зал игровых автоматов будет находится в отеле Intourist на площади 460 кв.м.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|В связи с ростом заболеваемости и смертности от коронавируса Киев с 5 апреля вводит более строгие ограничения
|Россия, наконец, агрессор, но вопросы остаются: Что сказал Хомчак в Верховной Раде
|New Vasuki: Что не так с идеей Зеленского выселить власть из Киева
|Про переговоры Путина с Меркель и Макроном об Украине без Украины — интервью с Евгением Магдой
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Первая компания получила лицензию на открытие залов игровых автоматов
|Сбережения украинцев в 2020г сократились на 17 млрд грн - Госстат
|Марченко заявил, что Украине «уже некомфортно» без денег МВФ
|Кабмин продлил до 30 июня эксперимент первой очереди Единой государственной е-системы в сфере строительства
|Правительство Украины утвердило лицензионные условия по организации азартных игр
|Рост реальных доходов украинцев замедлился до минимума за четыре года
|Цены на бензин 31 марта прекратили рост, автогаз и ДТ дешевеют
Это интересно
|Завершена крупнейшая в мире операция, связанная с мошенническом в видеоиграх
|SpaceX показала новую версию пассажирского корабля Crew Dragon со стеклянным куполом
|Toyota представила внедорожную версию Yaris Cross
|Четвёртый запуск прототипа SpaceX Starship на высоту 10 км закончился взрывом
|Полиция поймала члена итальянской мафии благодаря его кулинарному блогу на YouTube
|Представлен Xiaomi Mi 11 Ultra — лучший камерофон по версии DxOMark и первый смартфон, снимающий лучше профессиональной камеры
|Представлен Xiaomi Mi 11 Pro — флагман с продвинутой камерой, большой батареей и ценой от 650 евро