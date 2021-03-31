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Пять украинских отелей получили категорию «пять звезд»
Во время третьего заседания Комиссии по присвоению звезд гостиницам 30 марта десять отелей получили категорию, в том числе и те кто подавался на повторное рассмотрение.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства развития туризма.
Так, 6 отелей подтвердили категорию "трех звезд", 2 отеля - "четырех звезд", днепровский отель "Цунами" подтвердил свою категорию "пять звезд". Также впервые высшую категорию получил отель Chalet Equides в Киевской области.
Напомним, Комиссия по присвоению звезд гостиницам возобновила свою работу в марте. Как сообщал министр культуры Александр Ткаченко, в Украине 75 отельеров ожидают определения категории. На "пять звезд" претендуют четыре столичных заведения и пять региональных.
Первое заседание состоялось 16 марта, однако никто из заявленных претендентов не получил категории. Во время второго заседания 23 марта категорию "пять звезд" подтвердили три отеля - киевский "Премьер Палац", одесский Maristella Marine Residence и харьковский "Город". Таким образом, уже пять гостинниц получили и подтвердили свои "пятизвездочные" статусы.
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