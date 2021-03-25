Зеленский ввел в действие решение СНБО о недрапользовании - указ

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введение в действие принятого 19 марта 2021 года решения Совета национальной безопасности и обороны "О состоянии дел в сфере недропользования".

Соответствующий указ №122/2021 был обнародован на сайте президента.

"Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 марта 2021 "О состоянии дел в сфере недропользования" (прилагается)", - говорится в документе.

В нем отмечается, что контроль за выполнением решения Совета национальной безопасности и обороны Украины, введенного в действие указом, необходимо возложить на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

Указ вступает в силу со дня его опубликования.

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"В указе президента, которым вводится в действие решение СНБО, отсутствуют законные основания для такого решения", - координатор комитета промышленной экологии и стабильного развития ЕБА Ольга Бойко.

На сайте президента также публикуется полный текст соответствующего решения Совета нацбезопасности и обороны.

В нем сообщается, что СНБО решил рекомендовал Кабмину обеспечить проведение Государственной службой геологии и недр в 2021 году в установленном порядке внеплановых проверок деятельности субъектов хозяйствования в сфере геологического изучения и рационального использования недр, которые получили разрешения на пользование недрами вне аукциона по результатам апробации запасов полезных ископаемых без специального разрешения на пользование недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки.

Также будет проверена деятельность предприятий, которые не начали добычу полезных ископаемых, прежде всего нефти и газа, в течение двух лет после получения специальных разрешений на добычу либо же после утверждения балансовых запасов углеводородов при наличии специального разрешения на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей; не начали добычу полезных ископаемых в течение десяти лет после получения специальных разрешений на пользование нефтегазоносными недрами с целью геологического изучения, в том числе опытно-промышленной разработки, с последующей добычей.

Результаты проведенных проверок Госгеонедр должна предоставлять в аппарат СНБО ежеквартально до 15 числа.

Служба также должна будет принять в соответствии с законодательством меры по аннулированию специальных разрешений на пользование недрами, выданных федеральной государственной бюджетном учреждении науки Института ядерных исследований Российской академии наук.

В документе отмечается, что Кабмин также должен будет обеспечить сопровождение в Верховной Раде Украины нескольких необходимых для внедрения решения СНБО законопроектов.

"Государственным экспертам по вопросам тайн Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов Украины, Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины в определенном законом Украины "О государственной тайне" порядке разработать в недельный срок вопрос об отмене решений об отнесении к государственной тайне информации в сфере недропользования (за исключением информации, определенной пунктами 2.6.1 - 2.6.4 Свода сведений, составляющих государственную тайну, утвержденного приказом Центрального управления Службы безопасности Украины от 23 декабря 2020 № 383, доступ к которой представляет угрозу национальной безопасности и обороне Украины) и подать соответствующие решения об отмене Службе безопасности Украины для внесения необходимых изменений в Свод сведений, составляющих государственную тайну", - говорится в документе.

В нем также подчеркивается, что правоохранители должны будут усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере недрапользования.

Как сообщалось СНБО ввел санкции в отношении 19 компаний, которые проходят по делу связываемой с экс-министром энергетики Эдуардом Ставицким компании "Голден Деррик" (позже переименована в "ИСТ Юроуп Петролеум") и ареста разрешений которых на недропользование с прошлого года безрезультатно добивается в судах Офис генпрокурора.

19 марта Совет национальной безопасности и обороны решил провести аудит всех разрешений на недропользование, выданных с 1994 года, и вернуть народу в случае выявления нарушений условий пользования.

"Согласно Конституции недра принадлежат украинскому народу. К большому сожалению, при первом даже приблизительном аудите оказалось, что у украинского народа там не очень много. Преимущественно это народ, который живет на Виргинских или других островах и в государствах, которые к Украине имеют не совсем прямое отношение", - заявил по этому поводу секретарь СНБО Алексей Данилов во время брифинга.