Европейская бизнес ассоциация (ЕБА) поддерживает исключительно судебный порядок аннулирования спецразрешений на недропользование, сообщила координатор комитета промышленной экологии и стабильного развития ЕБА Ольга Бойко.

"На заседании 19 марта 2021года СНБО принял решение об аннулировании специальных разрешений на пользование недрами 19 компаний, осуществляющих свою деятельность на территории Украины. В то же время, в указе президента, которым вводится в действие решение СНБО, отсутствуют законные основания для такого решения", - сказала Бойко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

Проанализировав юридическую составляющую вопроса, ЕБА пришла к заключению, что выдача, отказ в выдаче, переоформление и аннулирование разрешений на пользование недрами, согласно украинскому законодательству, осуществляется по предварительному решению суда.

"По мнению бизнеса, власти должны всячески способствовать созданию прозрачных и равных правил ведения бизнеса в стране и способствовать верховенству права. Очень важно, чтобы иностранные инвесторы были уверены в стабильности украинского правового поля. Это необходимо, чтобы не произошло снижение притока инвестиций, так необходимых для восстановления Украины после негативных экономических явлений, вызванных в том числе COVID-19", - отметила Бойко.

"Ассоциация понимает вызовы, которые стоят перед нашей страной, и, в то же время, надеется, что все решения будут иметь законные основания", - подытожила эксперт ЕБА.

